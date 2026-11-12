Lenker tot: Pkw prallte gegen Güterzug

Kurz vor 10 Uhr wurde die Feuerwehr Schladming alarmiert. „Zu einer Menschenrettung“, sagt Christoph Schlüßlmayr, Feuerwehrsprecher in der Region Liezen, auf Nachfrage. Ein Güterzug hatte auf einem unbeschrankten Bahnübergang einen kleinen Pkw erfasst. „Der Zugführer hat noch eine Notbremsung eingeleitet“, erklärt Schlüßlmayr der „Krone“. Doch damit konnte der Aufprall nicht mehr verhindert werden.