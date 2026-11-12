Lenker tot: Pkw prallte gegen Güterzug

In der Obersteiermark ereignete sich am Donnerstagvormittag ein schweres Zugunglück. Ein Autofahrer konnte von der Feuerwehr nur mehr tot geborgen werden.
Kurz vor 10 Uhr wurde die Feuerwehr Schladming alarmiert. „Zu einer Menschenrettung“, sagt Christoph Schlüßlmayr, Feuerwehrsprecher in der Region Liezen, auf Nachfrage. Ein Güterzug hatte auf einem unbeschrankten Bahnübergang einen kleinen Pkw erfasst. „Der Zugführer hat noch eine Notbremsung eingeleitet“, erklärt Schlüßlmayr der „Krone“. Doch damit konnte der Aufprall nicht mehr verhindert werden.
Mann verstarb an Unfallstelle
Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, konnte sie nur mehr die Leiche des Mannes bergen – sowie das verunglückte Fahrzeug. Der Lenker hatte bei dem Zusammenprall tödliche Verletzungen erlitten. Während des Einsatzes war die Bahnstrecke im Ennstal gesperrt. Es kann derzeit noch zu Einschränkungen kommen.
Dutzende Einsatzkräfe vor Ort
Neben der Feuerwehr Schladming mit 20 Personen und fünf Fahrzeugen standen auch das Rote Kreuz mit Notarzt, die Polizei, die ÖBB-Einsatzleitung, die Straßenmeisterei, ein Abschleppunternehmen und ein Bestattungsunternehmen im Einsatz.
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