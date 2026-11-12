Fini‘s Feinstes ruft beliebtes Superfood zurück

Auf der Homepage heißt es über das Produkt: „Unsere Weizenkeime stammen zu 100% aus österreichischem Bio-Weizen und kommen direkt und ganz frisch der Mühle, roh und völlig unbehandelt. In der Mühle werden sie umsichtig von Mehlkörper und Kleie getrennt – ein sensibler Prozess, der von den Müllern viel Erfahrung und Handwerk verlangt. Das Ergebnis sind Weizenkeime besonders hoher Qualität.“