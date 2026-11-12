Fini‘s Feinstes ruft beliebtes Superfood zurück

GoodMills Österreich hat Produkte von „Fini‘s Feinstes Bio-Weizenkeime“ zurückgerufen. In zwei Chargen könnte es zu einer mikrobiellen Kontamination in Form von Schimmel gekommen sein.
Es geht um die Chargen GM3051 und GM3053 mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 3.12.2026 bzw. 31.12.2026. Kunden sollen das Produkt nicht mehr verzehren.
Rückgabe in allen Verkaufsstellen
Die Produkte können in allen Filialen der Handelsketten, die es verkaufen, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung rückerstattet. Andere Produkte der Marke Fini‘s Feinstes sind vom Rückruf nicht betroffen.
Auf der Homepage heißt es über das Produkt: „Unsere Weizenkeime stammen zu 100% aus österreichischem Bio-Weizen und kommen direkt und ganz frisch der Mühle, roh und völlig unbehandelt. In der Mühle werden sie umsichtig von Mehlkörper und Kleie getrennt – ein sensibler Prozess, der von den Müllern viel Erfahrung und Handwerk verlangt. Das Ergebnis sind Weizenkeime besonders hoher Qualität.“
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