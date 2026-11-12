„Schlechter Stil kann auch sehr unterhaltsam sein“

Glamour, Glitzer und eine ordentliche Portion Selbstironie! Riccardo Simonetti nimmt kein Blatt vor den Mund! Im Wordrap verrät er, wofür sein Herz schlägt, was beim Dating für ihn gar nicht geht, wer seine größten VIPs sind und warum er sich selbst durchaus als Sexsymbol sieht. Mehr im Video.