So glamourös und elegant wird das Tanzparkett

Die Wiener Ballsaison ist eröffnet! Doch welche Farben, Schnitte und Stoffe sind heuer angesagt? Designerin Erika Suess, die ihre prachtvollen Roben selbst entwirft und näht, verrät im „Krone“-Gespräch, welche Trends das Tanzparkett erobern und worauf es bei der Wahl des perfekten Kleids wirklich ankommt.
Das lange Warten hat ein Ende, denn mit dem heutigen Auftakt der Ballsaison beginnt die wohl schönste Qual der Wahl: Welche Robe darf es heuer sein? Ob Opernball, Philharmonikerball oder Ärzteball – schließlich will Frau auf dem Tanzparkett eine gute Figur machen. Eine, die es wissen muss, ist die Wiener Designerin Erika Suess, die ihre prachtvollen Kleider nicht nur entwirft, sondern auch eigenhändig näht. Für ihre neuesten Kreationen griff sie wieder selbst zu Nadel und Faden und setzte dabei auf voluminöse Schnitte, hochwertige Stoffe und kräftige Farben. Doch worauf kommt es nun bei der perfekten Robe eigentlich an? „Vor allem die Passform. Das Kleid muss gut sitzen“, betont sie im „Krone“-Gespräch.
Aber auch Farbe und Schnitt müssten zur Persönlichkeit und Figur der Trägerin passen. Denn nicht jedes Kleid steht automatisch jeder Frau.„Nicht jede Dame kann schließlich denselben Schnitt tragen“, erklärt Suess. Während beispielsweise ein Neckholder bei jemandem fantastisch aussehen könne, sei er für eine andere möglicherweise weniger geeignet. Ähnlich verhalte es sich mit Bustiers oder Rundhalsausschnitten. Auch hochgeschlossene Kleider seien derzeit besonders angesagt, allerdings müsse man darauf achten, dass sie die richtigen Körperpartien betonen.
Strahlende Farben und ein wenig Glitzer
Farblich darf es heuer durchaus auffällig werden: Königsblau und kräftiges Rot stehen hoch im Kurs, Salbeigrün gilt als große Trendfarbe. Schimmerndes Gold und edle Materialien verleihen den Roben zusätzlich das gewisse Etwas.
Dass Frauen bei festlichen Anlässen gerne zu auffälligen Farben greifen, freut die gebürtige New Yorkerin besonders. Während in ihrer Heimat ihrer Beobachtung nach vor allem Schwarz dominiert, setzen ihre Kundinnen in Europa gerne auf leuchtende Töne. „Ich möchte leuchten“, zitiert Suess den Wunsch vieler Frauen.
Dabei legt die Designerin selbst wenig Wert darauf, jedem kurzlebigen Modetrend zu folgen. Viel wichtiger sei es, dass die Nuance tatsächlich passt. Denn ihre Kundinnen entscheiden sich nicht unbedingt für das angesagteste Kolorit, sondern für jene, in der sie sich am wohlsten fühlen.
Zeitlose Eleganz fühlen
Ihre Inspiration holt sich Suess ohnehin weniger von den internationalen Laufstegen als vielmehr bei der Auswahl ihrer Materialien. „Meine Inspiration liegt hauptsächlich bei den Stoffen. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist tatsächlich so“, erzählt sie lachend.
Besonders angetan hat es ihr der hochwertige Mikado-Stoff, der durch seine feste Struktur gerade bei voluminösen Roben wunderschön zur Geltung kommt. Für ein einziges Kleid benötigt sie davon schon einmal sechs Meter. Auch pinkfarbener Brokat und goldene Stoffe haben es ihr aber angetan. „Da könnte ich nie Nein sagen.“ Stilistisch setzt sie vor allem aber auf zeitlose Eleganz im Stil des alten Hollywood. „Ich möchte, dass die Ladys das fühlen“, erklärt sie. Schließlich sollen ihre Käuferinnen ihre Kleider nicht nur eine Saison, sondern über viele Jahre hinweg tragen können.
Dabei soll die perfekte Robe aber nicht nur wunderschön aussehen. Viel wichtiger ist Suess, was die Garderobe bei seiner Trägerin auslöst. „Ich glaube, das Ziel ist bei jedem Ball, egal ob Opernball, Philharmonikerball oder Ärzteball, dass sich eine Frau wie eine Prinzessin fühlt.“
Ob es dafür nun eine leuchtend rote, königsblaue oder goldene Robe sein muss, bleibt letztlich Geschmackssache. Damit steht dem großen Auftritt auf dem Tanzparkett bald nichts mehr im Wege – Also, darf ich jetzt bitten?
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