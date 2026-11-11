So glamourös und elegant wird das Tanzparkett

Das lange Warten hat ein Ende, denn mit dem heutigen Auftakt der Ballsaison beginnt die wohl schönste Qual der Wahl: Welche Robe darf es heuer sein? Ob Opernball, Philharmonikerball oder Ärzteball – schließlich will Frau auf dem Tanzparkett eine gute Figur machen. Eine, die es wissen muss, ist die Wiener Designerin Erika Suess, die ihre prachtvollen Kleider nicht nur entwirft, sondern auch eigenhändig näht. Für ihre neuesten Kreationen griff sie wieder selbst zu Nadel und Faden und setzte dabei auf voluminöse Schnitte, hochwertige Stoffe und kräftige Farben. Doch worauf kommt es nun bei der perfekten Robe eigentlich an? „Vor allem die Passform. Das Kleid muss gut sitzen“, betont sie im „Krone“-Gespräch.