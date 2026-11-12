Greta Thunberg lacht: „Die machen das immer noch?“

Von „Fridays for Future“ zu Anti-Israel-Demos

Thunberg steht im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt immer wieder heftig in der Kritik. Nach dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem Krieg im Gazastreifen trat die 23-Jährige immer wieder bei propalästinensischen Protesten auf. Auf Social Media teilte sie Solidaritätsbotschaften für Gaza und nahm an Anti-Israel-Demonstrationen teil.