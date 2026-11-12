Greta Thunberg lacht: „Die machen das immer noch?“

Greta Thunberg gilt als inoffizielle Gründerin von Fridays for Future. Heute macht sie sich offen über die Bewegung lustig. Als sie in einer Doku auf die Proteste angesprochen wird, bricht die Aktivistin in schallendes Gelächter aus.
In der Doku mit dem Titel „Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird“ ist Greta Thunberg zu Besuch in Berlin. Als der Journalist Hubert Koch die 23-Jährige darauf anspricht, dass am Tag ihres Gesprächs eine „Fridays for Future“-Demo stattfindet, beginnt sie hysterisch zu lachen.
„Witze hart an der Grenze“
„Wirklich? Die machen das immer noch?“ antwortet die Schwedin. Witze hart an der Grenze, genauso wie ihr Aktivismus, der ihr oft Probleme bereitet“, kommentiert Koch die heftige Reaktion. Anschließend werden in der Doku Szenen eingefügt, in denen sich Thunberg als Pro-Palästina-Aktivistin positioniert und von der Polizei abgeführt wird.
Für das Interview hat Koch die Aktivistin im Nebenraum eines palästinensischen Restaurants getroffen. Zu Beginn der Doku erklärte er, dass er eigentlich einen Film über Gretas Palästina-Aktivismus machen wollte. Wegen der Rekordtemperaturen im Sommer 2026 habe er sich stattdessen dazu entschieden, eine Klima-Doku zu machen.
Thunberg galt als Klima-Ikone
Am 20. August 2018 trat die damals 15-jährige Thunberg in ihren ersten Schulstreik und rief die Bewegung Fridays for Future ins Leben. Wenig später erlangte sie internationale Bekanntheit. Thunberg bewegte mit „Fridays for Future“ 2019 Millionen Menschen dazu, für das Klima auf die Straße zu gehen.
Von „Fridays for Future“ zu Anti-Israel-Demos
Thunberg steht im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt immer wieder heftig in der Kritik. Nach dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem Krieg im Gazastreifen trat die 23-Jährige immer wieder bei propalästinensischen Protesten auf. Auf Social Media teilte sie Solidaritätsbotschaften für Gaza und nahm an Anti-Israel-Demonstrationen teil.
In der Doku sagt Greta, sie habe sich gar nicht radikalisiert. Im Gegenteil sei sie „schon immer“ gegen alles gewesen, wogegen sie heute mobilisiere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.