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„Fridays for Future“

Greta Thunberg lacht: „Die machen das immer noch?“

Web
12.11.2026 13:30
Greta Thunberg kann scheinbar nicht fassen, dass „Fridays for Future“ immer noch Klima-Demos ...
Greta Thunberg kann scheinbar nicht fassen, dass „Fridays for Future“ immer noch Klima-Demos organisiert.(Bild: Krone-Collage/AFP/ODD ANDERSEN/YouTube @Hubertus Koch)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Greta Thunberg gilt als inoffizielle Gründerin von Fridays for Future. Heute macht sie sich offen über die Bewegung lustig. Als sie in einer Doku auf die Proteste angesprochen wird, bricht die Aktivistin in schallendes Gelächter aus.

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In der Doku mit dem Titel „Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird“ ist Greta Thunberg zu Besuch in Berlin. Als der Journalist Hubert Koch die 23-Jährige darauf anspricht, dass am Tag ihres Gesprächs eine „Fridays for Future“-Demo stattfindet, beginnt sie hysterisch zu lachen.

„Witze hart an der Grenze“
„Wirklich? Die machen das immer noch?“ antwortet die Schwedin. Witze hart an der Grenze, genauso wie ihr Aktivismus, der ihr oft Probleme bereitet“, kommentiert Koch die heftige Reaktion. Anschließend werden in der Doku Szenen eingefügt, in denen sich Thunberg als Pro-Palästina-Aktivistin positioniert und von der Polizei abgeführt wird.

Für das Interview hat Koch die Aktivistin im Nebenraum eines palästinensischen Restaurants getroffen. Zu Beginn der Doku erklärte er, dass er eigentlich einen Film über Gretas Palästina-Aktivismus machen wollte. Wegen der Rekordtemperaturen im Sommer 2026 habe er sich stattdessen dazu entschieden, eine Klima-Doku zu machen.

Thunberg galt als Klima-Ikone
Am 20. August 2018 trat die damals 15-jährige Thunberg in ihren ersten Schulstreik und rief die Bewegung Fridays for Future ins Leben. Wenig später erlangte sie internationale Bekanntheit. Thunberg bewegte mit „Fridays for Future“ 2019 Millionen Menschen dazu, für das Klima auf die Straße zu gehen.

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Von „Fridays for Future“ zu Anti-Israel-Demos
Thunberg steht im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt immer wieder heftig in der Kritik. Nach dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem Krieg im Gazastreifen trat die 23-Jährige immer wieder bei propalästinensischen Protesten auf. Auf Social Media teilte sie Solidaritätsbotschaften für Gaza und nahm an Anti-Israel-Demonstrationen teil.

In der Doku sagt Greta, sie habe sich gar nicht radikalisiert. Im Gegenteil sei sie „schon immer“ gegen alles gewesen, wogegen sie heute mobilisiere. 

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