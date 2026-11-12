Nach Attacke: Mann in NÖ von Polizei verletzt

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstag in Michelhausen im Bezirk Tulln abgespielt: Nach einer Attacke auf Polizisten musste ein Beamter zur Schusswaffe greifen. Ein Mann wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Westbahnstrecke. Der Mann hatte sich dort an den Gleisanlagen aufgehalten. Als die Beamten einschritten, dürfte die Situation rasch eskaliert sein. Selbst der Einsatz von Pfefferspray konnte den Betroffenen offenbar nicht stoppen: Er blieb laut Polizei weiterhin renitent.
Mann befindet sich außer Lebensgefahr
Schließlich fiel ein Schuss. Der Mann wurde getroffen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Universitätsklinikum Tulln gebracht werden. Laut Polizei befand er sich nach derzeitigem Informationsstand außer Lebensgefahr.
Ermittlungen nach Polizeischuss laufen
Was genau sich während des Einsatzes abgespielt hat und wie es zum Schusswaffengebrauch kam, ist nun Gegenstand umfangreicher Ermittlungen. Laut „Krone“-Informationen soll der Mann zuvor auf die Beamten mit Steinen geworfen haben. Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) sowie Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben die Untersuchungen übernommen.
Auch die Tatortarbeit und Spurensicherung waren notwendig. Dafür musste die Westbahnstrecke im betroffenen Bereich vorübergehend gesperrt werden.
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