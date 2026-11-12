Nach Attacke: Mann in NÖ von Polizei verletzt

Ermittlungen nach Polizeischuss laufen

Was genau sich während des Einsatzes abgespielt hat und wie es zum Schusswaffengebrauch kam, ist nun Gegenstand umfangreicher Ermittlungen. Laut „Krone“-Informationen soll der Mann zuvor auf die Beamten mit Steinen geworfen haben. Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) sowie Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben die Untersuchungen übernommen.