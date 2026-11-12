Medikamentenpreise: OÖ und Salzburg prüfen Orden

Keine eigene Apotheke in Salzburg

Auch das Land Salzburg betonte, die vorliegenden Anschuldigungen gegen das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sehr ernst zu nehmen. „Eine Prüfung wurde bereits veranlasst und ist derzeit im Gang“, teilte das Land auf APA-Anfrage mit. Man sei jedoch nicht Träger des Spitals. Zudem verfüge das Krankenhaus über keine eigene Apotheke.