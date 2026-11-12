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Kosten aufgebläht?

Medikamentenpreise: OÖ und Salzburg prüfen Orden

Oberösterreich
12.11.2026 13:08
Der Orden der Barmherzigen Brüder sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert.
Der Orden der Barmherzigen Brüder sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
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Von Krone Oberösterreich

Immer größere Kreise ziehen die Vorwürfe gegen den Orden der Barmherzigen Brüder. Nachdem bekannt geworden war, dass intern Medikamente zu überhöhten Preisen weiterverkauft wurden, um die Betriebsausgänge zu vergrößern, wurden in Oberösterreich und Salzburg Prüfungen der Vorgänge angekündigt.

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Das deutsche Nachrichtenmagazin „Spiegel“ hatte am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen den Orden der Barmherzigen Brüder erhoben. Es geht grob gesagt um die interne Weiterverrechnung von Medikamenten und ein ausgeklügeltes Abrechnungssystem, dass möglicherweise über Jahre bestanden habe.

Schwere Vorwürfe
Die überhöhten Medikamentenpreise könnten die Kosten der Ordenskliniken aufgebläht und somit wohl deren sogenannte Betriebsabgänge vergrößert haben. Einen Großteil der dadurch entstandenen Mehrkosten hätten dann womöglich die Bundesländer getragen – und damit die Steuerzahler und Krankenversicherten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Bundesländer reagieren
In Linz und Salzburg betreibt der Orden jeweils ein Spital.  Beide Länder betonten am Donnerstag, die Anschuldigungen zu prüfen und – wenn nötig – rechtliche Schritte einzuleiten. Ergebnisse der Überprüfungen würden aktuell jedoch noch nicht vorliegen.

Vorwürfe bereits seit Sommer bekannt
In Oberösterreich habe das Gesundheitsressort schon „vor dem Sommer“ von den Vorwürfen erfahren und die Wirtschaftsaufsicht des Landes eingeschaltet, teilte das Büro von LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP), die für Gesundheit zuständig ist, Donnerstag mit.

Keine eigene Apotheke in Salzburg
Auch das Land Salzburg betonte, die vorliegenden Anschuldigungen gegen das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sehr ernst zu nehmen. „Eine Prüfung wurde bereits veranlasst und ist derzeit im Gang“, teilte das Land auf APA-Anfrage mit. Man sei jedoch nicht Träger des Spitals. Zudem verfüge das Krankenhaus über keine eigene Apotheke.

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