Martin Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen

Eine besondere Auszeichnung für Martin Ho: Der Unternehmer darf sich ab sofort „Byzantinischer Ritter des Heiligen Grabes“ nennen. Im Vatikan wurde er nun offiziell in den Orden aufgenommen und für sein Engagement geehrt. Damit schreibt Ho auch Geschichte: Er ist der erste Vietnamese ohne christlichen Glauben, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. Das Video dazu sehen Sie oben!