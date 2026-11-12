Formel E verschiebt Saisonstart in Saudi-Arabien

Die Formel E hat den ursprünglich für Mitte Dezember geplanten Saisonstart in Saudi-Arabien verschoben.
Die beiden WM-Rennen in Jeddah finden nun am 16. und 17. April 2027 statt. Der Grund für die Verschiebung der zwei E-Prix um vier Monate ist die aktuelle Sicherheitslage in Saudi-Arabien.
Damit beginnt die erste Saison mit den Elektro-Autos der vierten Generation erst am 16. Jänner 2027 in Mexiko-City. Der WM-Kalender umfasst bis zum Finale Ende Juli in Tokio 21 Rennen.
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