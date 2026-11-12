Asiatische Winter-Rennserie „flüchtet“ nach Europa

Die Formel 1 traut sich für ihr Saisonfinale in den Nahen Osten. Andere Serien machen hingegen einen großen Bogen um die Region, was heuer zu einem Kuriosum führt: Die asiatische Le Mans Serie (ALMS) findet diesen Winter komplett in Europa statt! Le Castellet, Jerez und Portimao statt Dubai, Abu Dhabi und Sepang ...