Ein süßer Vorgeschmack auf den Steirerball 2027

Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es am 11. November, 11 Uhr, auf dem Heldenplatz, als Andreas Zakostelsky, Vorstand des Vereins der Steirer in Wien, zum ersten Bienvenue lud. Er tat’s mit süßen Grüßen, als er den Ball-Apfelstrudel – samt Kürbiskernlikör – der versammelten Riege an Künstlern und Managern präsentierte. Unter ihnen auch Oststeiermark-Tourismus-Chef Stefan Schindler und „Krone“-Chefredakteur und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann: „Für die ,Krone‘, die in ganz Österreich vertreten ist, ist es schön, auch in der Hauptstadt diesen tollen Ball präsentieren zu dürfen.“