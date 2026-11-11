Ein süßer Vorgeschmack auf den Steirerball 2027

Aufwärmen für den 127. Steirerball, der am 8. Jänner in der Wiener Hofburg stattfinden wird. Rechtzeitig zum Faschingsdienstag gab es einen (süßen) Vorgeschmack auf die Ballnacht, bei der Herzlichkeit und Lebensfreude regieren werden.
Die heurige Ballsaison wird so kurz und intensiv ausfallen, wie schon lange nicht mehr. Und nicht nur deshalb heißt es beim 127. Steirerball am 8. Jänner in der Wiener Hofburg: In ist, wer drin ist.
Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es am 11. November, 11 Uhr, auf dem Heldenplatz, als Andreas Zakostelsky, Vorstand des Vereins der Steirer in Wien, zum ersten Bienvenue lud. Er tat’s mit süßen Grüßen, als er den Ball-Apfelstrudel – samt Kürbiskernlikör – der versammelten Riege an Künstlern und Managern präsentierte. Unter ihnen auch Oststeiermark-Tourismus-Chef Stefan Schindler und „Krone“-Chefredakteur und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann: „Für die ,Krone‘, die in ganz Österreich vertreten ist, ist es schön, auch in der Hauptstadt diesen tollen Ball präsentieren zu dürfen.“
Wer im Jänner dabei sein will, sollte sich beeilen. Warum? Der Steirerball 2027 nähert sich mit Riesenschritten dem Ausverkauf!
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