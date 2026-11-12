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Verlag ist insolvent:

Huber hat noch keinen Cent für Bestseller gesehen

Adabei Österreich
12.11.2026 06:00
(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Der renommierte Wiener Goldegg Verlag ist in die Insolvenz geschlittert. Unter den 150 betroffenen Gläubigerinnen und Gläubiger sind auch absatzstarke Autorinnen wie Schauspielerin Valerie Huber. Für ihren Bestseller „Fomo Sapiens“, wartet sie bis heute auf ihr Geld, wie sie der „Krone“ verriet.

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Wo Menschen am Werk sind, passieren bekanntlich Fehler, aber in der Insolvenz-Causa des Goldegg Verlags dürfte wohl einiges schiefgelaufen sein. Über das Vermögen des renommierten Wiener Sachbuchverlags ist ein Sanierungsverfahren eröffnet worden. Von den Verbindlichkeiten und Rückstellungen, die sich laut Eigenantrag auf rund 800.000 Euro belaufen, sind elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 150 Gläubigerinnen und Gläubiger betroffen. Einige von Ihnen sollen allerdings erst durch Medienberichte vom traurigen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden sein. „Ich habe auch über die Medien davon erfahren, ja“, verrät Schauspielerin Valerie Huber, sie ist eine der betroffenen Autorinnen, im „Krone“-Talk.

Aus dem Verkauf von „Fomo Sapiens“ hat Huber noch keinen Cent bekommen.
Aus dem Verkauf von „Fomo Sapiens“ hat Huber noch keinen Cent bekommen.(Bild: Goldegg Verlag)

„Noch keine Auszahlung erfolgt“

Erst vergangenen Samstag ist mit „Soft Revolution“ das zweite Buch von Huber erschienen. Ihr erstes Werk „Fomo Sapiens“, das im Jänner 2025 veröffentlicht wurde, bescherte dem Verlag bereits einen Bestseller. Was das in konkreten Verkaufszahlen und den Ertrag für Huber bedeutet? „Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich die Zahlen bis heute nicht genau kenne leider und auch noch keine Auszahlung erfolgt ist.“

Das könnte sich nun ändern, denn laut angebotenem Sanierungsplan soll das Unternehmen fortgeführt und alle Gläubigerinnen und Gläubiger mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, bedient werden. 

Hubers zweites Buch „Soft Revolution“ dürfte von der Insolvenz nicht betroffen sein.
Hubers zweites Buch „Soft Revolution“ dürfte von der Insolvenz nicht betroffen sein.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Vertrauensbruch

Für Hubers aktuelles Buch, „Soft Revolution“, das mit zwei Tagen Verspätung im Handel gelandet ist, dürfte es ein Happy End geben. „Das zweite Buch soll nicht in die Insolvenzmasse fallen, da das Unternehmen nach dem Sanierungsverfahren regulär weitergeführt werden soll. Ich hoffe, dass das auch passiert. Das Buch ist gerade sehr aktuell und meiner Meinung nach wichtig – es wäre schade, wenn es durch die Geschehnisse irgendwie überschattet wird.“

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Für Huber spiele neben der monetären, vor allem die menschliche Komponente eine viel wichtigere Rolle, die der Verlag nicht erfüllt hätte und sich auf künftige Buchprojekte der Schauspielerin und Autorin auswirken würde. „Momentan bin ich vertraglich noch gebunden, aber sagen wir so – falls es noch weitere Bücher geben wird, wird es sicherlich nicht leicht sein, das Vertrauen wieder aufzubauen.“

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