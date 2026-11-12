Huber hat noch keinen Cent für Bestseller gesehen

„Noch keine Auszahlung erfolgt“

Erst vergangenen Samstag ist mit „Soft Revolution“ das zweite Buch von Huber erschienen. Ihr erstes Werk „Fomo Sapiens“, das im Jänner 2025 veröffentlicht wurde, bescherte dem Verlag bereits einen Bestseller. Was das in konkreten Verkaufszahlen und den Ertrag für Huber bedeutet? „Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich die Zahlen bis heute nicht genau kenne leider und auch noch keine Auszahlung erfolgt ist.“

Das könnte sich nun ändern, denn laut angebotenem Sanierungsplan soll das Unternehmen fortgeführt und alle Gläubigerinnen und Gläubiger mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, bedient werden.