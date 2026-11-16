„Klonkriege“: KI bläst zum Angriff auf IT-Giganten

2022 prägte der kanadische Schriftsteller Cory Doctorow mit seinem gleichnamigen Buch den Begriff „Enshittification“ – und brachte damit auf den Punkt, was Internetnutzer aus aller Welt bereits seit Jahren beobachten: den schleichenden Qualitätsverfall digitaler Dienste, Anwendungen und Online-Plattformen, verursacht durch immer mehr Werbung, steigende Abogebühren oder Algorithmen, die Nutzer mit zunehmend unerwünschten Inhalten überfluten.