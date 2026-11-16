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David gegen Goliath

„Klonkriege“: KI bläst zum Angriff auf IT-Giganten

Digital
16.11.2026 15:12
KI-Klone fordern alteingesessene Softwareanbieter wie Adobe heraus.
KI-Klone fordern alteingesessene Softwareanbieter wie Adobe heraus.(Bild: getartcraft.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

David gegen Goliath, mit einem Schuss Robin Hood: Immer mehr Programmierer nutzen KI, um kostenlose Alternativen zu etablierter Software zu entwickeln, und stellen damit die Geschäftsmodelle alteingesessener Konzerne wie Adobe oder Microsoft infrage. Die betroffenen Unternehmen geben sich bislang auffallend zurückhaltend.

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2022 prägte der kanadische Schriftsteller Cory Doctorow mit seinem gleichnamigen Buch den Begriff „Enshittification“ – und brachte damit auf den Punkt, was Internetnutzer aus aller Welt bereits seit Jahren beobachten: den schleichenden Qualitätsverfall digitaler Dienste, Anwendungen und Online-Plattformen, verursacht durch immer mehr Werbung, steigende Abogebühren oder Algorithmen, die Nutzer mit zunehmend unerwünschten Inhalten überfluten.

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