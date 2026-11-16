„Impfen in Apotheken könnte Engpässe verschärfen“

Die Diskussion um Impfen in den Apotheken geht weiter. Die Ärztekammer hält an ihrer Kritik fest: Es gebe keine Notwendigkeit für die Neuerung, Engpässe könnten sich dadurch verstärken. Sie appelliert: Man sollte stattdessen möglichst viele medizinische Leistungen in den Ordinationen bündeln, darunter auch die Abgabe von Medikamenten.
Durch ein gebündeltes Angebot in den Ordinationen soll den Patienten der Gang zur Apotheke erspart werden. Dafür machte sich die Ärztekammer bei einer Pressekonferenz am Montag stark. Es brauche nicht mehr Impfstellen, sondern Verbesserungen in der Impfstoffbeschaffung.
Ärztekammer: Engpässe bei Lieferungen könnten sich verschärfen
Mehr als 90 Prozent der niedergelassenen Ärzte berichten laut Ärztekammer-Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied von Schwierigkeiten bei der Bestellung und Lieferung von Impfstoffen. „Werden die vorhandenen Mengen künftig auf noch mehr Impfstellen verteilt, droht sich die Situation weiter zu verschärfen“, warnte Kamaleyan-Schmied.
Erinnerungssystem könnte helfen
Neben der Verfügbarkeit von Impfstoffen seien Gratis-Impfprogramme ein geeigneteres Mittel zur Steigerung der Impfrate als das Ausweiten des Impfangebots auf die Apotheken. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart forderte darüber hinaus ein Erinnerungssystem im e-Impfpass. „So würden Patientinnen und Patienten wissen, wann eine Auffrischung notwendig ist und Impfserien könnten korrekt durchgeführt werden“, argumentierte Steinhart.
Die Aussage des Obmanns der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Andreas Huss, wonach Impfen „keine Raketenwissenschaft“ sei, kritisierte Steinhart als besorgniserregend. Der Referent für Impfangelegenheiten der Ärztekammer, Rainer Wolschner, betonte zudem, dass es sich beim Impfen nicht nur um eine mechanische Tätigkeit handle.
„Nicht die Kompetenz der Apotheker“
Das Feststellen der Impftauglichkeit sei ärztliche Kompetenz: „Wir Ärztinnen und Ärzte kennen unsere Patientinnen und Patienten. Nehmen sie Blutverdünner, bestehen Allergien, liegen Grunderkrankungen vor? Es ist nicht die Kompetenz der Apothekerinnen und Apotheker festzustellen, ob es sich bei einer rinnenden Nase um einen leichten Schnupfen, eine Allergie oder eine beginnende schwere Infektion wie Covid handelt.“
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