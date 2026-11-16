„Impfen in Apotheken könnte Engpässe verschärfen“

„Nicht die Kompetenz der Apotheker“

Das Feststellen der Impftauglichkeit sei ärztliche Kompetenz: „Wir Ärztinnen und Ärzte kennen unsere Patientinnen und Patienten. Nehmen sie Blutverdünner, bestehen Allergien, liegen Grunderkrankungen vor? Es ist nicht die Kompetenz der Apothekerinnen und Apotheker festzustellen, ob es sich bei einer rinnenden Nase um einen leichten Schnupfen, eine Allergie oder eine beginnende schwere Infektion wie Covid handelt.“