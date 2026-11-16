Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärztekammer warnt:

„Impfen in Apotheken könnte Engpässe verschärfen“

Innenpolitik
16.11.2026 15:14
Die Ärztekammer sieht Impfungen in Apotheken weiterhin kritisch (Symbolbild).
Die Ärztekammer sieht Impfungen in Apotheken weiterhin kritisch (Symbolbild).(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Diskussion um Impfen in den Apotheken geht weiter. Die Ärztekammer hält an ihrer Kritik fest: Es gebe keine Notwendigkeit für die Neuerung, Engpässe könnten sich dadurch verstärken. Sie appelliert: Man sollte stattdessen möglichst viele medizinische Leistungen in den Ordinationen bündeln, darunter auch die Abgabe von Medikamenten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Durch ein gebündeltes Angebot in den Ordinationen soll den Patienten der Gang zur Apotheke erspart werden. Dafür machte sich die Ärztekammer bei einer Pressekonferenz am Montag stark. Es brauche nicht mehr Impfstellen, sondern Verbesserungen in der Impfstoffbeschaffung.

Ärztekammer: Engpässe bei Lieferungen könnten sich verschärfen
Mehr als 90 Prozent der niedergelassenen Ärzte berichten laut Ärztekammer-Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied von Schwierigkeiten bei der Bestellung und Lieferung von Impfstoffen. „Werden die vorhandenen Mengen künftig auf noch mehr Impfstellen verteilt, droht sich die Situation weiter zu verschärfen“, warnte Kamaleyan-Schmied.

Naghme Kamaleyan-Schmied mahnte, die Engpässe könnten sich durch Impfen in den Apotheken ...
Naghme Kamaleyan-Schmied mahnte, die Engpässe könnten sich durch Impfen in den Apotheken verschärfen.(Bild: ÖÄK/Bernhard Noll)

Erinnerungssystem könnte helfen
Neben der Verfügbarkeit von Impfstoffen seien Gratis-Impfprogramme ein geeigneteres Mittel zur Steigerung der Impfrate als das Ausweiten des Impfangebots auf die Apotheken. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart forderte darüber hinaus ein Erinnerungssystem im e-Impfpass. „So würden Patientinnen und Patienten wissen, wann eine Auffrischung notwendig ist und Impfserien könnten korrekt durchgeführt werden“, argumentierte Steinhart.

Die Aussage des Obmanns der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Andreas Huss, wonach Impfen „keine Raketenwissenschaft“ sei, kritisierte Steinhart als besorgniserregend. Der Referent für Impfangelegenheiten der Ärztekammer, Rainer Wolschner, betonte zudem, dass es sich beim Impfen nicht nur um eine mechanische Tätigkeit handle.

Lesen Sie auch:
Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten, gab das Gesundheitsministerium nun Entwarnung. Der ...
Heurige Grippesaison
Nach Engpass: 1,2 Millionen Impf-Dosen verteilt
16.11.2026
Ärztekammer dagegen
Apotheker dürfen bald drei Impfstoffe verabreichen
03.11.2026

„Nicht die Kompetenz der Apotheker“
Das Feststellen der Impftauglichkeit sei ärztliche Kompetenz: „Wir Ärztinnen und Ärzte kennen unsere Patientinnen und Patienten. Nehmen sie Blutverdünner, bestehen Allergien, liegen Grunderkrankungen vor? Es ist nicht die Kompetenz der Apothekerinnen und Apotheker festzustellen, ob es sich bei einer rinnenden Nase um einen leichten Schnupfen, eine Allergie oder eine beginnende schwere Infektion wie Covid handelt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
16.11.2026 15:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
115.985 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
112.559 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.406 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1230 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
770 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Mehr Innenpolitik
Ärztekammer warnt:
„Impfen in Apotheken könnte Engpässe verschärfen“
Heftige Kritik an Deal
Ruanda: Pläne für EU-Abschiebezentrum wohl fix
Experte skeptisch
Abschiebezentrum in Ruanda „rechtlich zweifelhaft“
Getrennte Abstimmungen
Trotz Annäherung neue Groteske um Wehrdienstreform
Sonst keine Zustimmung
Zivildienst: Grüne erwarten Bewegung der Regierung
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf