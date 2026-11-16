Funktionär packt aus: „So arbeitet Fußballmafia!“

Als Austria Klagenfurt gegen Stadl-Paura 2020 mit 7:1 in einem Cup-Spiel siegte, war nicht allein dem Talent der Kärntner zu verdanken: Das Match war manipuliert, die Oberösterreicher mussten für Wetten in Asien verlieren. „Es tut mir leid“, gibt ein Funktionär alles zu. Und packt über die Machenschaften einer Sportmafia aus!