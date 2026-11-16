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Katholische Kirche lohnt sich auch wirtschaftlich

Wirtschaft
16.11.2026 15:10
(Bild: Frank Gärtner - www.frankgaertner.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die römisch-katholische Kirche in Österreich ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Einer aktuellen Studie zufolge ist der gesamte wirtschaftliche Nutzen fast doppelt so groß wie die gesamten wirtschaftlichen finanziellen Aufwendungen.

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Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts Joanneum Research im Auftrag der Bischofskonferenz und der Ordenskonferenz. Die Kosten der Allgemeinheit für die Kirche betragen rund 6,5 Mrd. Euro. Dem gegenüber steht ein Nutzen von etwa 12,8 Mrd. Euro.

Kirche sorgt für 85.200 Arbeitsplätze 
Laut der Studie „Wirtschaftsfaktor Kirche“ werden jährlich rund 7,3 Mrd. Euro an direkter, indirekter und induzierter Wertschöpfung erwirtschaftet. Im Vergleich zur gesamten Bruttowertschöpfung in Österreich erzeugt die Kirche ungefähr jeden 59. Euro der Bruttowertschöpfung. Die Kirche schaffe dabei etwa 85.200 Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten. Das ist ungefähr jeder 45. Arbeitsplatz in Österreich.

Die Kirche übernimmt auch wichtige Funktionen im Sozial-, Bildungs und Pflegebereich.
Die Kirche übernimmt auch wichtige Funktionen im Sozial-, Bildungs und Pflegebereich.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Vergleich über zehn Jahre
Die Zahlen der Studie beziehen sich auf das Jahr 2023. Verglichen wurden die aktuellen Ergebnisse auch mit Daten aus einer vergangenen Studie, die das Jahr 2012 betrachtet hatte. Berechnet wurde der Wert der Leistungen der Kirche in den Bereichen Soziales, Bildung, Gesundheit und Pflege, Religiöses Leben und Kultur, Entwicklung, Mission und humanitäre Hilfe sowie ehrenamtliche Tätigkeiten.

Aus Sicht der Steuerzahler hob Franz Prettenthaler von Joanneum Research hervor, dass die Kirche mit ihren Leistungen einen staatlichen Nettonutzen für Österreich von rund 890 Mio. Euro produziert. Die Vorstudie wies für das Jahr 2012 noch ein Nettodefizit von 130 Mio. Euro aus. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass die Summe der vom Staat gekauften Leistungen, wie etwa im Asylbereich, zurückgegangen sei.

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Laut Lackner „Positive Note“
„Wirtschaftlich kann man uns wirklich eine positive Note geben“, kommentierte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, die Ergebnisse der Studie. Er würdigte zudem das ehrenamtliche Engagement innerhalb der katholischen Kirche. Die Vorsitzende der Ordenskonferenz, Franziska Madl, betonte wiederum, dass hinter all den Zahlen vor allem Menschen stecken würden. „Wer einen Betrieb führt, wer eine soziale Einrichtung führt, muss wirtschaftlich sein“, meinte sie.

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