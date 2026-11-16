Katholische Kirche lohnt sich auch wirtschaftlich

Aus Sicht der Steuerzahler hob Franz Prettenthaler von Joanneum Research hervor, dass die Kirche mit ihren Leistungen einen staatlichen Nettonutzen für Österreich von rund 890 Mio. Euro produziert. Die Vorstudie wies für das Jahr 2012 noch ein Nettodefizit von 130 Mio. Euro aus. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass die Summe der vom Staat gekauften Leistungen, wie etwa im Asylbereich, zurückgegangen sei.