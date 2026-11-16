Bombendrohungen halten Italiens Schulen in Atem

Keine Evakuierungen angeordnet

Evakuierungen der betroffenen Schulen wurden nicht angeordnet, berichteten die Behörden. Die italienische Regierung erklärte am Donnerstag, dass „ohne konkrete Anhaltspunkte für eine tatsächliche Gefahr über den Erhalt einer massenhaft verschickten E-Mail hinaus Gebäude nicht evakuiert werden sollten“. Am Mittwoch hatte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni nach Gesprächen mit Geheimdienst- und Sicherheitschefs erklärt, es gebe keine konkrete Gefahr, aber die Drohungen seien dazu gedacht, „Beunruhigung und Sorge zu schüren“.