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„Explosion in 40 Min.“

Bombendrohungen halten Italiens Schulen in Atem

Ausland
16.11.2026 13:59
Beamte bei der Durchsuchung einer Grundschule in Rom
Beamte bei der Durchsuchung einer Grundschule in Rom(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erneut sind an Schulen in mehreren italienischen Städten Bombendrohungen per E-Mail eingegangen.

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In den Nachrichten wird angekündigt, in den jeweiligen Gebäuden einen Sprengsatz platziert und gezündet zu haben beziehungsweise zu wollen. Die Explosion werde innerhalb von 40 Minuten erfolgen, heißt es in dem Text, der mit den Initialen M.A. unterzeichnet ist.

Dabei handelt es sich offenbar um dieselbe Signatur, die bereits bei ähnlichen Droh-E-Mails in den vergangenen Tagen verwendet wurde. Urheber der Mail ist angeblich ein gewisser „Michail Andropow“, der sich als „Anführer des Wilajets Misoginistan“ bezeichnet habe, erklärten die Ermittler.

Keine Evakuierungen angeordnet
Evakuierungen der betroffenen Schulen wurden nicht angeordnet, berichteten die Behörden. Die italienische Regierung erklärte am Donnerstag, dass „ohne konkrete Anhaltspunkte für eine tatsächliche Gefahr über den Erhalt einer massenhaft verschickten E-Mail hinaus Gebäude nicht evakuiert werden sollten“. Am Mittwoch hatte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni nach Gesprächen mit Geheimdienst- und Sicherheitschefs erklärt, es gebe keine konkrete Gefahr, aber die Drohungen seien dazu gedacht, „Beunruhigung und Sorge zu schüren“.

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Auch hunderte Schulen in Schottland, Nordirland und Irland hatten am Mittwoch Bombendrohungen erhalten. Die Mails an die Schulen folgten auf eine Welle von europaweiten falschen Bombendrohungen gegen Medien und Flüge sowie Cyberangriffe auf Supermarkt-Kühlsysteme.

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