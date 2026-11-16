Online-Betrug bringt Kriminellen Milliarden ein

Online-Betrug hat sich nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu einem milliardenschweren Geschäft der organisierten Kriminalität entwickelt. In einigen Regionen haben Betrugszentren innerhalb eines Jahres mehr als 110 Milliarden Dollar erwirtschaftet.
Damit übertreffen die Einnahmen das Bruttoinlandsprodukt ganzer Staaten, , sagte Monica Juma, Exekutivdirektorin des in Wien ansässigen UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), am Montag in Palermo. Betrug sei längst nicht mehr mit dem Bild eines Einzelnen vergleichbar, der eine andere Person um einen überschaubaren Geldbetrag bringe. Vielmehr habe er sich zu einem kriminellen Geschäftsmodell im industriellen Maßstab entwickelt, das auf außergewöhnlich hohe Gewinne ausgerichtet sei, erklärte Juma.
Mit anderen Formen der organisierten Kriminalität verflochten
Zugleich seien Online-Betrugsdelikte zunehmend mit anderen Formen der organisierten Kriminalität verflochten, warnte die Expertin. Hinter den Betrugsoperationen könnten sich auch Opfer von Menschenhandel verbergen, die gezwungen würden, selbst kriminelle Tätigkeiten auszuführen. Die gestohlenen Gelder würden häufig über komplexe Netzwerke gewaschen, in die auch Korruption und weitere illegale Geschäfte eingebunden seien.
Die technologische Entwicklung verschaffe den Tätern zusätzliche Möglichkeiten: Sie könnten ihre Aktivitäten in großem Maßstab ausweiten und potenzielle Opfer in verschiedenen Ländern und Regionen erreichen. Die zunehmende internationale Vernetzung mache die Bekämpfung dieser Kriminalitätsformen daher besonders schwierig.
Internationaler Tag zur Bekämpfung organisierter Kriminalität
Juma äußerte sich bei einer Gedenkveranstaltung im Justizpalast von Palermo zum Internationalen Tag zur Prävention und Bekämpfung aller Formen grenzüberschreitender organisierter Kriminalität. Dabei erinnerte sie an die UNO-Konvention gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, die im Jahr 2000 in Palermo unterzeichnet wurde.
Das Abkommen sei ein entscheidender Schritt gewesen, weil es erstmals einen globalen rechtlichen Rahmen für die gemeinsame Bekämpfung internationaler krimineller Netzwerke geschaffen habe. Inzwischen gehörten dem Übereinkommen 195 Staaten an.
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