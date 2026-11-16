Online-Betrug bringt Kriminellen Milliarden ein

Damit übertreffen die Einnahmen das Bruttoinlandsprodukt ganzer Staaten, , sagte Monica Juma, Exekutivdirektorin des in Wien ansässigen UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), am Montag in Palermo. Betrug sei längst nicht mehr mit dem Bild eines Einzelnen vergleichbar, der eine andere Person um einen überschaubaren Geldbetrag bringe. Vielmehr habe er sich zu einem kriminellen Geschäftsmodell im industriellen Maßstab entwickelt, das auf außergewöhnlich hohe Gewinne ausgerichtet sei, erklärte Juma.