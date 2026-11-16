Diesen Bond-Darsteller wünscht sich Judi Dench

Viel wird in den letzten Tagen gerätselt und spekuliert, und immer geht es um die Frage: Wer wird der neue James Bond? Während gemunkelt wird, Robert Pattinson könnte aktuell die Nase vorn haben, meldete sich jetzt eine zu Wort, die die Bond-Welt besser kennt als viele andere: Judi Dench. Die ehemalige M-Darstellerin verriet nun, welchen Darsteller sie sich für die Rolle des 007 wünscht.