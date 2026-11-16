Diesen Bond-Darsteller wünscht sich Judi Dench

Viel wird in den letzten Tagen gerätselt und spekuliert, und immer geht es um die Frage: Wer wird der neue James Bond? Während gemunkelt wird, Robert Pattinson könnte aktuell die Nase vorn haben, meldete sich jetzt eine zu Wort, die die Bond-Welt besser kennt als viele andere: Judi Dench. Die ehemalige M-Darstellerin verriet nun, welchen Darsteller sie sich für die Rolle des 007 wünscht.
Von Robert Pattinson bis Callum Turner, von Josh O‘Connor bis Jack Lowden: Viele Namen geisterten in den letzten Wochen als mehr mögliche neue Geheimagenten Ihrer Majestät durch die Medien.
Doch wen würde sich eigentlich Judi Dench als neuen Bond wünschen? Der britischen „Vogue“ gab sie auf die Frage jetzt eine überraschende Antwort: „Einen jungen Schauspieler, von dem wir noch nie gehört haben.“
Dench spielte von 1995 bis 2012 in insgesamt acht Bond-Streifen den MI6-Chef M – als erste und einzige Frau überhaupt! Eine Rolle, die die 91-Jährige genossen hat, wie sie einmal „The Times“ verriet. „Ich liebte es, M zu spielen, weil es großartig war, all diesen Männern mal die Meinung sagen und sie in ihre Schranken weisen zu können.“
Pattinson als Bond schon fix?
Ob sich der Wunsch von Dench erfüllen wird? Fix ist bislang ja noch nichts, aber zuletzt wurde gemunkelt, dass Robert Pattinson auf der Wunschliste der Macher ganz oben stehen könnte, wie der „Guardian“ berichtete.
Der ehemalige „Twilight“-Star soll angeblich den besten Test-Deal mit dem Filmstudio Amazon MGM Studios – wie für Filme in dieser Größenordnung üblich – ausgehandelt haben. Ein deutliches Indiz dafür, dass Pattinson in der Favoritenrolle sei, wie es heißt.
Wie gleich mehrere Insider bestätigten, hätten etwa Lowden und O‘Connor zusagen müssen, dass sie zumindest in vier Bond-Filmen als 007 zur Verfügung stehen. Bei Pattinson soll es sich nur um eine Zusage für drei Streifen gehandelt haben. Auch sei mit Pattinson eine höhere Gage ausverhandelt worden.
Wie gemunkelt wird, sei es ein wahrer Kraftakt gewesen, den Test-Deal mit Pattinson auszuverhandeln. Weshalb man sich die Frage stellte, warum sich die Bond-Macher so viel Mühe geben, wenn man den „Batman“-Darsteller nicht unbedingt in der Rolle des James Bond haben möchte.
Villeneuve hüllt sich in Schweigen
Ob es am Ende also Pattinson ist, der den Zuschlag für die begehrte Rolle bekommt, oder doch ein anderer Star?
Fix ist: Die Suche ist in der Zielgeraden. Das bestätigte kürzlich auch Regisseur Denis Villeneuve, der den neuen 007-Streifen drehen wird. Er versprach im Gespräch mit „GQ“: „Ja, ich gebe Gas.“ Wen er gerne in der Rolle sehen möchte, das ließ sich der Kanadier allerdings nicht entlocken ...
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