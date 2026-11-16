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Insolvenz angemeldet

14 Millionen Euro! Bauträger schlittert in Pleite

Tirol
16.11.2026 13:32
Erneut eine millionenschwere Pleite in Tirol – Symbolbild
Erneut eine millionenschwere Pleite in Tirol – Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Erneut eine millionenschwere Pleite ist in Tirol vermeldet worden. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (kurz KSV1870) am Montag mitteilt, ist das Unternehmen „Projektgesellschaft Griesenauweg GmbH aus Oberndorf in Tirol insolvent. Die Schulden belaufen sich auf stolze 14 Millionen Euro!

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Nächste Millionenpleite in Tirol! Wie der KSV1870 am Montag in einer Aussendung mitteilt, wurde über das Vermögen der Firma „Projektgesellschaft Griesenauweg GmbH“ aus Oberndorf in Tirol das Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet.

Das Unternehmen entwickelt Liegenschaftsprojekte und fungiert als Bauträger. „Die Schuldnerin ist Eigentümerin einer Liegenschaft, auf der ein hochpreisiges Luxusimmobilienprojekt realisiert wurde. Die Errichtung des Objekts wurde überwiegend fremdfinanziert“, erklärt der KSV1870.

Aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung im Raum Kitzbühel habe sich die Nachfrage nach Immobilien in diesem Preissegment in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt. Ein Verkauf der Liegenschaft zu den ursprünglich kalkulierten Preisen konnte nicht realisiert werden.

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Kreditverbindlichkeiten stiegen, 14 Mio Euro Schulden
In weiterer Folge sei es dem Unternehmen nicht möglich gewesen, die aushaftenden Kreditverbindlichkeiten fristgerecht zurückzuführen. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde von einem Gläubiger beim zuständigen Gericht eingebracht. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Eigenangabe auf rund 14 Millionen Euro.

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