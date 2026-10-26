So holen Sie ganz legal mehr aus Ihrer Pension

Krone+ präsentiert die neuesten amtlichen Zahlen. Wir zeigen in einer übersichtlichen Tabelle, ab welchem Betrag Sie zur absoluten Elite der heimischen Pensionisten zählen, ab welchem Betrag zu den obersten 25 Prozent und ab welchem über dem Durchschnitt. Und: Selbst wer heute vergleichsweise gut versorgt ist, kann mit einem legalen Zusatzverdienst ab 2027 noch deutlich mehr aus seiner Pension machen. Wie das funktioniert – und wo die neuen Grenzen liegen.