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So holen Sie ganz legal mehr aus Ihrer Pension

Wirtschaft
26.10.2026 13:23
Ab welchem Betrag gehöre ich bei den Bezügen zu den obersten Zehn Prozent der Pensionisten, ab ...
Ab welchem Betrag gehöre ich bei den Bezügen zu den obersten Zehn Prozent der Pensionisten, ab welchem zum besten Viertel und ab wann liege ich über dem Durchschnitt?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Hand aufs Herz: Wissen Sie, wo Sie mit Ihrer Pension im österreichischen Vergleich tatsächlich stehen? Gehören Sie zu den oberen zehn Prozent – oder eher zu jenen, die sich jeden Euro im Monat einteilen müssen?

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Krone+ präsentiert die neuesten amtlichen Zahlen. Wir zeigen in einer übersichtlichen Tabelle, ab welchem Betrag Sie zur absoluten Elite der heimischen Pensionisten zählen, ab welchem Betrag zu den obersten 25 Prozent und ab welchem über dem Durchschnitt. Und: Selbst wer heute vergleichsweise gut versorgt ist, kann mit einem legalen Zusatzverdienst ab 2027 noch deutlich mehr aus seiner Pension machen. Wie das funktioniert – und wo die neuen Grenzen liegen.

Die Schwellenwerte im Detail.
Die aktuellen offiziellen Zahlen, die krone.at vorliegen, teilen alle Bezieher von Alterspensionen in Österreich in Dezile – also in Zehn-Prozent-Gruppen. Die Werte sind Brutto-Monatspensionen, die 14-mal im Jahr ausbezahlt werden. Die Beamten-Ruhestandsbezüge sind darin nicht enthalten.

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