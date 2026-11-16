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Biermösl-Blosn-Mitgründer Michael Well gestorben

Society International
16.11.2026 13:48
Michael und Hans Well (v.l.) von der Musikband Biermösl Blosn und der bayerische Kabarettist ...
Michael und Hans Well (v.l.) von der Musikband Biermösl Blosn und der bayerische Kabarettist Gerhard Polt (rechts außen). Michael Wells starb nun mit nur 68 Jahren im Kreise seiner Familie.(Bild: APA/dpa)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Mitgründer der bayerischen Kultband Biermösl Blosn Michael Well ist tot. Er starb am frühen Morgen nach langer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie an den Folgen eines Krebsleidens, wie sein Bruder Christoph („Stofferl“) Well der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte.

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Der 68-Jährige war demnach vor wenigen Tagen in eine Münchner Klinik verlegt worden, stand aber bis vor Kurzem auf der Bühne. „Unseren letzten gemeinsamen Auftritt hatten wir am 28. Oktober in Steinegg in Südtirol“, sagte Christoph Well. „Es war ein unglaublich schöner Abend.“ Und auch bei dem an diesem Donnerstag geplanten Auftritt wollte er eigentlich noch dabei sein. „Das war ein überlebenswichtiges Elixier“, sagte „Stofferl“ Well.

Volksmusik als Instrument politischer Satire
Die Gruppe Biermösl Blosn hatte sich 1976 gegründet. Nach dem Ausscheiden von Hans Well im Jahr 2012 formierte sich die Gruppe mit Karl Well unter dem Namen Die Wellbrüder aus‘m Biermoos neu. Vor wenigen Wochen stand das Trio noch zusammen mit Kabarettist Gerhard Polt gemeinsam auf der Bühne.

Polt sagte nach dem Tod Wells: „Es war ein Geschenk für uns, mit Michael auftreten zu können. Wir konnten immer singen und spielen, was wir wollten, und mussten uns nie verbiegen. Michael war auch unser Manager, der alles organisiert hat. Der ganze Mensch Michael war ein Geschenk.“

Die Künstler hatten aus bayerischer Volksmusik ein Instrument politischer Satire gemacht. Über die Jahrzehnte entstand so eine außergewöhnliche Verbindung von Kabarett, Musik und Gesellschaftskritik. Sie arbeiteten sich ab an den Konservativen, und am liebsten an der CSU. „Musik und Humor sind immer Notwehr gegen Sachen, wo man meistens nichts machen kann“, hatte Michael Well vor einigen Jahren einmal im Interview der dpa gesagt.

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Punk meets Volksmusik
Ungewöhnlich war auch ihre Allianz zwischen bayerischer Volksmusik und Punkrock: die Freundschaft mit den Toten Hosen. Noch 2023 tourten die Well-Brüder, Gerhard Polt und die Band mit dem subversiv-chaotischen Programm „Forever“ durch die Lande. Der Untertitel: „Eine kulturelle Zumutung“. Für Tote-Hosen-Frontmann Campino waren diese Auftritte seit den 1980er Jahren immer „ein kleiner Diamant“.

Zuletzt hatten die drei Well-Brüder mit „Bayern unplugged“ ein Album herausgebracht, in dem sie die skurrile und absurde Seite ihrer bayerischen Heimat hervorhoben – in typischer Well-Manier. Mit Akkordeon, Trompete, Alphorn, aber auch Brummtopf und Harfe, wie es in der Ankündigung heißt. Man könnte auch sagen: ein CD-gewordener Akt der Notwehr. Denn „Bayern unplugged“ erschien nicht im Stream – „weil diese ganze Streamerei eine Ausbeutung von den Künstlern ist“, wie „Stofferl“ Well erklärte.

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