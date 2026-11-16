Biermösl-Blosn-Mitgründer Michael Well gestorben

Zuletzt hatten die drei Well-Brüder mit „Bayern unplugged“ ein Album herausgebracht, in dem sie die skurrile und absurde Seite ihrer bayerischen Heimat hervorhoben – in typischer Well-Manier. Mit Akkordeon, Trompete, Alphorn, aber auch Brummtopf und Harfe, wie es in der Ankündigung heißt. Man könnte auch sagen: ein CD-gewordener Akt der Notwehr. Denn „Bayern unplugged“ erschien nicht im Stream – „weil diese ganze Streamerei eine Ausbeutung von den Künstlern ist“, wie „Stofferl“ Well erklärte.