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Kronstorf-Serverfarm

Zwei weitere Mega-Hallen: So will Google ausbauen

Oberösterreich
16.11.2026 14:15
Das Gebäude rechts ist bereits bewilligt und in Bau, die beiden Gebäude links sollen – geht es ...
Das Gebäude rechts ist bereits bewilligt und in Bau, die beiden Gebäude links sollen – geht es nach Google – noch dazukommen.(Bild: Google)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die erste Serverhalle des Google-Rechenzentrums in Kronstorf (OÖ) ist bereits in Bau. Geht es nach dem US-Konzern, sollen ihr noch zwei weitere Gebäude folgen. Sie durchlaufen gerade die Behördenverfahren. Am Montag fand die Bau- und Gewerbeverhandlung dazu statt.

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Vor dem Gemeindezentrum in Kronstorf stehen sechs Polizisten. Keine Überraschung, sorgte das geplante Mega-Rechenzentrum von Google doch immer wieder für Aufregung – und für Protestaktionen. Doch an diesem Montagvormittag geht es beschaulich zu. „Nur“ rund 40 Anrainer haben sich im Gemeindezentrum versammelt, um der Bau- und Gewerbeverhandlung zum weiteren Ausbau der Serverfarm zu lauschen. Doppelt so viele bereitgestellte Sessel bleiben leer.

290 Meter lange Halle
Um das geht´s: Der US-Konzern Google errichtet im oberösterreichischen Kronstorf bekanntlich ein Rechenzentrum, das Unmengen von Daten verarbeiten soll. Die erste Ausbaustufe ist bereits behördlich genehmigt und in Bau – sie soll 2027, etwa zur Jahresmitte, in Betrieb gehen. Darüber hinaus plant der Internet-Konzern zwei weitere Ausbaustufen. Und für diesen weiteren Ausbau fand am Montag die behördliche Verhandlungsrunde statt. Damit ist nun klar, was genau Google in Kronstorf plant.

Der US-Konzern will zwei weitere Hallen errichten. Das „Gebäude 2“ soll 290 Meter lang und 100 Meter breit werden, das „Gebäude 3“ soll 170 mal 100 Meter messen. Wie im bereits in Bau befindlichen ersten Gebäude sind auch in den beiden weiteren Hallen Server, Büroräume und Kühlungen vorgesehen. Die Abwärme der Server kann grundsätzlich genutzt und an andere Abnehmer weitergeleitet werden – eine konkrete Vereinbarung dazu ist aber noch nicht bekannt.

Der Bau der ersten Rechenhalle schreitet zügig voran.
Der Bau der ersten Rechenhalle schreitet zügig voran.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

22 von 49 Hektar sollen versiegelt werden
Alle Ausbaustufen zusammengenommen, wären dann rund 22 des insgesamt 49 Hektar großen Areals von Google in Kronstorf bebaut. 82.000 Quadratmeter davon sind für die Rechenhallen plus Bürogebäude vorgesehen, 30.000 Quadratmeter für Anlagen wie Kühltürme sowie Notstromaggregate und 108.000 Quadratmeter sind für Straßen und Wege eingeplant. Die restlichen 272.000 Quadratmeter des Grundstücks neben der Bundesstraße sollen demnach unversiegelt bleiben.

Gegner kritisieren Kühlung
Der Stromverbrauch sowie Fragen des Wasser- und Flächenverbrauchs sorgten zuletzt für Diskussionen – vor allem, da das Rechenzentrum keine UVP durchlaufen musste. Für die Kühlung soll über ein Brunnenfeld nahe der Enns Wasser entnommen und dann ein Teil des erwärmten Kühlwassers wieder in die Enns eingeleitet werden. Maximal 5,55 Millionen Kubikmeter pro Jahr dürfen entnommen und höchstens 2,11 Millionen Kubikmeter pro Jahr wieder eingeleitet werden. Das rückgeführte Kühlwasser darf maximal 30 Grad haben.

Allerdings laufen laut Projektgegnern bis Jahresende noch Pumpversuche zur Flusswasserkühlung. Sollte diese nicht funktionieren, drohe eine sogenannte Trockenkühlung, die wesentlich lauter wäre, befürchten sie. Es werfe große Fragen auf, dass „noch vor Abschluss der laufenden Pumpversuche der nächste Genehmigungsschritt durchgepeitscht werden soll“, so die Bürgerinitiative Rechenzentrum Kronstorf. Seitens Google heißt es hingegen, die Pumpversuche seien abgeschlossen, aber das Ergebnis liege noch nicht vor.

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Entscheidung für 2027 erwartet
In der maximalen Ausbaustufe ist das Rechenzentrum auf eine Kapazität von 500 Megawatt ausgelegt. Das entspräche, je nach Schätzung, bis zu einem Drittel des bisherigen gesamten Stromverbrauchs Oberösterreichs. Eine Entscheidung über den weiteren Ausbau der Serverfarm fällt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027.

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