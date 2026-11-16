Zwei weitere Mega-Hallen: So will Google ausbauen

290 Meter lange Halle

Um das geht´s: Der US-Konzern Google errichtet im oberösterreichischen Kronstorf bekanntlich ein Rechenzentrum, das Unmengen von Daten verarbeiten soll. Die erste Ausbaustufe ist bereits behördlich genehmigt und in Bau – sie soll 2027, etwa zur Jahresmitte, in Betrieb gehen. Darüber hinaus plant der Internet-Konzern zwei weitere Ausbaustufen. Und für diesen weiteren Ausbau fand am Montag die behördliche Verhandlungsrunde statt. Damit ist nun klar, was genau Google in Kronstorf plant.