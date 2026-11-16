„Wir reden in Österreich Sachen schnell schlecht!“

Geisterspiel-Atmosphäre

100 Prozent Einsatz trotz Geisterspiel-ähnlicher Kulisse

Der Genussfaktor wird am Dienstag möglicherweise etwas niedriger sein, schließlich dürften sich nur ein paar hundert Zuschauer ins 20.000 Fans fassende Nagyerdei Stadion verlieren. „Aber jedes Länderspiel ist etwas Besonderes und wird mit 100 Prozent angegangen. Jeder will sich zeigen, auch ich will Leistung bringen und zeigen, dass man auf mich bauen kann“, betonte Kalajdzic.