Dass Österreichs Nationalmannschaft zum Nations-League-Abschluss eine relativ entspannte Dienstreise nach Debrecen bevorsteht, liegt auch an Sasa Kalajdzic. Der LASK-Profi schloss sich der Meinung von Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner an, wonach die Leistungen der österreichischen Nationalmannschaft in der Öffentlichkeit zu kritisch gesehen werden.
„Wir reden in Österreich Sachen schnell schlecht“, meinte Kalajdzic.
„Es ist mein Job“
Der Stürmer schoss die ÖFB-Auswahl am Samstag in Linz zu einem 1:0 gegen Irland und damit vorzeitig zum Gruppensieg, die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) hat nur noch Testspielcharakter. „Ich war nach dem Tor nicht überdrüber emotional“, erzählte Kalajdzic. „Es ist mein Job, dem Team zu helfen.“
Der LASK-Stürmer ist seit seiner Genesung von einer schweren Knieverletzung ein wesentlicher Faktor, wie auch sein Last-Minute-3:3 bei der WM gegen Algerien zeigte. „Ich genieße es einfach, Fußball zu spielen und mit meinen Mannschaftskollegen Spaß zu haben“, erklärte der 29-Jährige.
Geisterspiel-Atmosphäre
100 Prozent Einsatz trotz Geisterspiel-ähnlicher Kulisse
Der Genussfaktor wird am Dienstag möglicherweise etwas niedriger sein, schließlich dürften sich nur ein paar hundert Zuschauer ins 20.000 Fans fassende Nagyerdei Stadion verlieren. „Aber jedes Länderspiel ist etwas Besonderes und wird mit 100 Prozent angegangen. Jeder will sich zeigen, auch ich will Leistung bringen und zeigen, dass man auf mich bauen kann“, betonte Kalajdzic.
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