Betrüger aus OÖ nach 3 Jahren in Thailand gefasst

Drei Jahre lang versteckte sich ein Oberösterreicher in Thailand, war auf der Flucht vor der heimischen Justiz. Die hatte ihn und einen zweiten Oberösterreicher im Visier, weil sie als Krypto-Betrüger mehrere 100.000 Euro ergaunert haben sollen. Jetzt wurde der 28-Jährige in Thailand gefasst und ausgeliefert.
Ein Kriminalbeamter führte seit Mai 2023 Ermittlungen gegen die mutmaßliche Krypto-Betrugsplattform „Cortana World“ nachdem mehrere Salzburger Opfer von schweren Betrügereien wurden.
Im Zuge der Ermittlungen forschte der Beamte 40 Geschädigte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz aus und auch zwei Verdächtige aus Ranshofen (28) und Mondsee (34).
Ein Täter in Haft, der zweite auf freiem Fuß
Nachdem sich der 28-Jährige nach Thailand absetzte, führten jahrelange intensive Fahndungs- und Lokalisierungsmaßnahmen zum Erfolg und der Mann wurde in Thailand festgenommen. Nun erfolgte die Auslieferung nach Österreich.
Der 28-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Ried, er verweigert die Aussage. Der Mondseer befindet sich auf freiem Fuß. Der Schaden durch die Betrugshandlungen beträgt um die 700.000 Euro.
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