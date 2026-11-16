Betrüger aus OÖ nach 3 Jahren in Thailand gefasst

Drei Jahre lang versteckte sich ein Oberösterreicher in Thailand, war auf der Flucht vor der heimischen Justiz. Die hatte ihn und einen zweiten Oberösterreicher im Visier, weil sie als Krypto-Betrüger mehrere 100.000 Euro ergaunert haben sollen. Jetzt wurde der 28-Jährige in Thailand gefasst und ausgeliefert.