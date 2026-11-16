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Bayern-Star fällt aus

In Kabine ausgerastet – jetzt ist die Diagnose da

Deutsche Bundesliga
16.11.2026 15:04
Bayerns Alphonso Davies fällt erneut aus.
Bayerns Alphonso Davies fällt erneut aus.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bittere Nachricht für Alphonso Davies! Der Außenbahnspieler des FC Bayern München zog sich erneut eine Verletzung zu und wird dem deutschen Rekordmeister nach einem Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel erst einmal fehlen.

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Davies hat sich die nächste Blessur bei seinem jüngsten, abrupt beendeten Länderspieleinsatz für Kanada am Samstag zugezogen. Es mache „keinen Spaß“, wenn man immer wieder Verletzungen am Oberschenkel habe. „Jetzt reden wir über eine Operation und davor habe ich Angst“, hatte der frustrierte 26-Jährige zuvor mit einem gequälten Lächeln im kanadischen Sportsender OneSoccer gemeint. Immerhin: Um eine OP kommt er herum.

Davies hatte sich bei seinem ersten Länderspielstart nach mehr als 600 Tagen ohne Einwirkung des Gegners verletzt. Der Außenbahnspieler musste beim 3:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Concacaf Nations League in Guatemala bereits nach sechs Minuten vom Platz.

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„Ich wusste nicht, was los ist“
Davies berichtete davon, dass er sich im Spiel den Rücken verdreht habe. Zuvor habe er aber schon Schmerzen zwischen Oberschenkel und Knie gespürt. „Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht laufen“, erzählte er nach der Aktion im Länderspiel. Nach seiner Auswechslung war er extrem sauer. „Ich bin in der Umkleide ausgetickt, ich wusste nicht, was los ist.“ Er habe auch einige Mistkübel kaputt gemacht.

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