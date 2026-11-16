In Kabine ausgerastet – jetzt ist die Diagnose da

„Ich wusste nicht, was los ist“

Davies berichtete davon, dass er sich im Spiel den Rücken verdreht habe. Zuvor habe er aber schon Schmerzen zwischen Oberschenkel und Knie gespürt. „Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht laufen“, erzählte er nach der Aktion im Länderspiel. Nach seiner Auswechslung war er extrem sauer. „Ich bin in der Umkleide ausgetickt, ich wusste nicht, was los ist.“ Er habe auch einige Mistkübel kaputt gemacht.