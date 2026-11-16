Hype um GTA 6 sorgt für Spitzen beim Datenvolumen

Wissen Sie, was diese Woche herauskommt? Wer an einen bunten Sonnenuntergang und die römische Ziffer VI denkt, der ist in guter Gesellschaft. Am Donnerstag erscheint „Grand Theft Auto 6“, das wohl am heißesten ersehnte Videospiel aller Zeiten – nicht nur in der Gaming-Szene: Spätestens seit dem Vorgänger GTA 5 ist das Franchise in der breiten Masse angekommen.