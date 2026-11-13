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Katze ist aus dem Sack

Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …

Digital
13.11.2026 21:34
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.(Bild: AFP/IDREES MOHAMMED)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die seit Donnerstagabend andauernde Großstörung bei Microsoft dürfte nach Angaben des Unternehmens hausgemacht sein. Im Kampf gegen die Probleme gibt es mittlerweile Fortschritte zu verzeichnen.

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Der Ausfall, der am Donnerstag begann und bis in den Freitag andauerte, schnitt weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten von Microsoft ab. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört.

Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es. Eine Cyberattacke oder KI-Aktivität gab es demnach nicht.

Die Karte zeigt die weltweit betroffenen Länder beim Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook, Teams und Copilot. Besonders betroffen sind Länder in Nord- und Südamerika, Europa, Südasien, Australien und Teile Afrikas. Quelle: BBC/Downdetector.

Vereinzelte Störungen noch möglich
Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, teilte der Softwarekonzern auf der Plattform X mit. In zentralen Bereichen – etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails, die zuvor verzögert war – seien nun Verbesserungen zu verzeichnen. Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hieß es weiter. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Software-Update. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Grund für die Störung dürfte ein fehlerhaftes Update gewesen sein. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Auswirkungen international teils massiv
Die Auswirkungen der Störung waren teils massiv. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. In Taiwan beeinträchtigte der Ausfall das Fondsmanagement von Wertpapierfirmen, Lebensversicherern und Investmentgesellschaften. Der Börsenbetreiber Euronext rief Firmen auf, wichtige Informationen über das Telefon durchzugeben.

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Auch in Deutschland wurde von einer starken Betroffenheit der Wirtschaft gesprochen. „Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) steht dazu auch mit Microsoft im Austausch und geht von einer sehr großen Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus“, sagte ein Sprecher des deutschen Digitalministeriums. Die Arbeit der Bundesbehörden sei von dem Ausfall dagegen offenbar nicht betroffen. Die Deutsche Bahn und Flughäfen waren laut Angaben der Deutschen Bank und Lufthansa ebenfalls nicht betroffen.

Aus der heimischen Politik wurden ebenfalls keine größeren Probleme bekannt, aus dem Bundeskanzleramt in Österreich hieß es auf APA-Anfrage, dieses sei selbst nicht betroffen. Verschont blieb auch der öffentliche Verkehr: Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gab es keine Auswirkungen auf den Fahrgastbetrieb. Selbiges galt für den Passagierbetrieb auf dem Vienna International Airport in Wien-Schwechat. „Für Passagiere sind keine Auswirkungen spürbar“, sagten die jeweiligen Unternehmenssprecher Freitagmittag auf APA-Anfrage. Intern gab es wegen der Microsoft-Großstörung außerhalb des eigenen Einflusses wie auch bei anderen Firmen gewisse Schwierigkeiten mit Microsoft-365-Diensten.

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