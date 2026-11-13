Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …

Aus der heimischen Politik wurden ebenfalls keine größeren Probleme bekannt, aus dem Bundeskanzleramt in Österreich hieß es auf APA-Anfrage, dieses sei selbst nicht betroffen. Verschont blieb auch der öffentliche Verkehr: Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gab es keine Auswirkungen auf den Fahrgastbetrieb. Selbiges galt für den Passagierbetrieb auf dem Vienna International Airport in Wien-Schwechat. „Für Passagiere sind keine Auswirkungen spürbar“, sagten die jeweiligen Unternehmenssprecher Freitagmittag auf APA-Anfrage. Intern gab es wegen der Microsoft-Großstörung außerhalb des eigenen Einflusses wie auch bei anderen Firmen gewisse Schwierigkeiten mit Microsoft-365-Diensten.