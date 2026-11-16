Super-Brasilianer auf den Spuren von Bode Miller

Der österreichische Skiverband hat genau einen Athleten in seinem Team, der in diesem Jahrtausend geboren ist und schon ein Weltcuprennen gewinnen konnte: Lukas Feurstein! Der triumphierte im März 2025 beim Weltcupfinale in Sun Valley (US) im Super-G, nachdem er im Dezember 2024 als Super-G-Dritter von Beaver Creek auch seinen ersten Stockerlplatz einfahren konnte. Eine bescheidene Ausbeute, wenn man sich die Bilanz von Lucas Pinheiro Braathen anschaut.