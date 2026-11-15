Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“

Kaum Hoffnung auf baldigen Frieden

Mit Blick auf die jüngsten Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA erklärte Macron, es habe sich gezeigt, dass Kreml-Chef Wladimir Putin weiterhin nicht verhandlungsbereit sei. Putin setze darauf, „die Ukraine in die Knie zu zwingen, indem er die Angriffe auf Zivilisten verstärkt und versucht, das Land diesen Winter in Dunkelheit zu stürzen“, erklärte Macron. „Es ist unsere Aufgabe, dieses Vorhaben zu vereiteln.“