Jetzt lässt SPÖ-Stadtchef Edtstadler-Mann zappeln

Steht jetzt auch auf der Hörl-Bremse: Salzburgs SPÖ-Stadtchef Bernhard Auinger will einmal abwarten, ob sich Landeschefin Edtstadler und Landesvize Svazek in der Koalition einigen können – vorher will er den Stadtsenat mit der Nachbesetzung des Airport-Chefs nicht behelligen. (Bild: Krone-Collage/Markus Tschepp, GEPA)