„Diesen Montag habe ich im Kalender vorgemerkt“

Dieser Montag hat es astrologisch in sich: Mars trifft auf Jupiter und sorgt für einen kräftigen Energieschub. Astrologin und Lifecoach Astrid Hogl-Kräuter erklärt, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für mutige Entscheidungen und längst aufgeschobene Schritte ist. Doch Vorsicht: Ab Mittwoch und besonders am Donnerstag drohen Übermut, Streit und Kurzschlussreaktionen. Gute Nachrichten gibt es für die Liebe: Ab Freitag stehen die Sterne wieder deutlich romantischer. Mehr dazu sehen Sie im Talk oben!
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