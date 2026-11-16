Raufbolde gingen nach Perchtenlauf auf Polizei los

„Es ist schade. Wir können nichts dafür, wenn sich Leute nicht zusammenreißen“, sagt Obmann Bernhard Danner. Er war selbst Zeuge der Rauferei und saß am Sonntag zweieinhalb Stunden auf der Polizeiinspektion, um seine Aussage zu machen: „Der SK Kammer ist ein Vorzeigeverein. Wir sind absolut keine Plattform für Gewalt. Wir als Organisatoren fragen uns im Nachhinein schon, warum wir uns das antun, wenn dann so etwas passiert. Wir wissen nicht, ob es den Lauf 2027 noch gibt.“