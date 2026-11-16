Raufbolde gingen nach Perchtenlauf auf Polizei los

Erst ein friedliches Familienfest, dann flogen die Fäuste: Bei einer Party nach dem Perchtenlauf in Schörfling am Attersee (Oberösterreich) wurden zwei Polizisten attackiert. Zwei Männer wurden festgenommen. Der Veranstalter überlegt nun, ob es den Perchtenlauf 2027 überhaupt noch geben wird.
Zum fünften Mal lud der Traditionsverein SK Kammer in Schörfling am Attersee heuer zum Perchtenlauf mit zwölf Passen. Ob es im kommenden Jahr eine sechste Auflage geben wird, ist nach wüsten Szenen am Rande der Veranstaltung in der Nacht auf Sonntag allerdings fraglich.
Beim Perchtenlauf selbst auf dem Areal des Sportklubs war noch alles friedlich. Obmann Bernhard Danner spricht von 1000 Zuschauern, die ab 17 Uhr dabei waren. „Es waren 18 Ordner eingeteilt, es gab keine Vorfälle. Es hat für alle gepasst, vor allem für die Kinder, die sich gefreut haben“, sagt Danner. Wild wurde es dann aber bei der anschließenden Party im Festzelt.
Wie der „Krone“ von der Landespolizeidirektion bestätigt wurde, eskalierte um 0.30 Uhr ein Streit unter Zeltbesuchern. Die Rauferei mit drei Beteiligten geriet derart aus dem Ruder, dass einer von ihnen die Polizei alarmierte. Als eine Beamtin schlichtend eingreifen wollte, kassierte sie von einem der beiden Raufbolde einen Faustschlag. Ihrem Kollegen erging es nicht viel besser: Er wurde sogar in den Schwitzkasten genommen.
Wir können nichts dafür, wenn sich Leute nicht zusammenreißen. Wir sind keine Plattform für Gewalt. Wir wissen nicht, ob es den Lauf nächstes Jahr noch gibt.
Bernhard Danner, SK Kammer
Bild: SK KAMMER
Erst als die Polizisten Pfefferspray einsetzten, ließen die Verdächtigen (32 und 21 Jahre alt) von ihnen ab. Die beiden Männer aus umliegenden Gemeinden wurden noch an Ort und Stelle festgenommen. Eine Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden.
„Es ist schade. Wir können nichts dafür, wenn sich Leute nicht zusammenreißen“, sagt Obmann Bernhard Danner. Er war selbst Zeuge der Rauferei und saß am Sonntag zweieinhalb Stunden auf der Polizeiinspektion, um seine Aussage zu machen: „Der SK Kammer ist ein Vorzeigeverein. Wir sind absolut keine Plattform für Gewalt. Wir als Organisatoren fragen uns im Nachhinein schon, warum wir uns das antun, wenn dann so etwas passiert. Wir wissen nicht, ob es den Lauf 2027 noch gibt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.