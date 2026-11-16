Grabsteine aus gefluteten Friedhöfen „aufgetaucht“

Der erschreckend niedrige Wasserstand im Moldaustausee an der Grenze zu Oberösterreich ließ jahrzehntelang versunkene, historisch-religiöse Erinnerungen aus Granit wieder sichtbar werden. Diese stammen von Vorfahren der nach 1945 vertriebenen, deutschsprachigen Bevölkerung. Die Fundstücke konnten nun geborgen und gesichert werden.