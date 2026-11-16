So tricksen Sie All-you-can-eat-Buffets aus

25 Euro Eintritt für ein All-you-can-eat-Buffet – rasch rechne ich im Kopf die Preise für jeweils eine Suppe, Haupt- und Nachspeise zusammen und komme zu dem Entschluss: Heute spare ich jede Menge Geld! Diese Rechnung mag für so manchen Vielfresser aufgehen. Das Restaurant rechnet aber anders. Womit wir bei Trick Nummer eins wären: