So tricksen Sie All-you-can-eat-Buffets aus

Den Verlockungen eines All-you-can-eat-Buffets können vor allem große Esser nur schwer widerstehen. Krone+ zeigt, warum selbst Vielfraße das Konzept nicht gefährden können. Diese zehn Tricks sorgen nämlich dafür, dass der Kunde immer als Verlierer das Restaurant verlässt.
25 Euro Eintritt für ein All-you-can-eat-Buffet – rasch rechne ich im Kopf die Preise für jeweils eine Suppe, Haupt- und Nachspeise zusammen und komme zu dem Entschluss: Heute spare ich jede Menge Geld! Diese Rechnung mag für so manchen Vielfresser aufgehen. Das Restaurant rechnet aber anders. Womit wir bei Trick Nummer eins wären:
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