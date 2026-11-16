Alexander Zverev kämpft um Einbürgerung seiner Oma

Alexander Zverev hofft auf eine Einbürgerung seiner Großmutter! Das hat der Tennis-Weltranglistenerste am Rande der ATP Finals in Turin verraten. Doch der Deutsche weiß auch, dass es „ein schwieriges Thema“ ist.
„Wir versuchen sehr, sehr stark, dass sie einen deutschen Pass bekommt“, erklärt Zverev. Das Problem? „Da sie aus Russland kommt, ist das momentan ein schwieriges Thema“, so der Tennis-Star.
Probleme mit Behörden
Derzeit ist seine Oma in Turin, wo sie Enkel Alexander bei den ATP Finals anfeuert. Ansonsten lebt Natalia in Sotschi und kann immer nur sporadisch bei den Matches ihres Enkels sein. „Sie hat immer nur ein Drei-Monats-Visum“, erklärt Zverev.
Die Behörden, so der Weltranglistenerste, würden nicht wirklich verstehen, dass er finanziell für seine Großmutter aufkommen könne. „Wir versuchen alles, aber momentan hat noch nichts so richtig geklappt“, so Zverev, der dennoch auf eine baldige Lösung hofft.
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