Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor

Schon beim jetzt geplanten Kredit ist nicht sicher, ob er durchgeht. Er braucht den Sanctus aller 27 EU-Mitgliedsländer, vier haben aber bereits angekündigt, nicht zustimmen zu wollen. Tschechien, Slowakei, Ungarn hatten schon vergangenes Jahr durchgesetzt, dass sie sich am 90-Milliarden-Kredit für Kiew nicht beteiligen müssen. Nun will sich auch Bulgarien nicht an neuen Krediten beteiligen. Alle vier Länder sind Nettoempfänger von EU-Geldern.