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Plante Anschlag

Terror-Teenager (15) aus Haft in Tirol entlassen

Tirol
16.11.2026 15:06
Der Jugendliche wurde aus der Haft entlassen. (Symbolbild)
Der Jugendliche wurde aus der Haft entlassen. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Jener 15-jährige Tiroler Bursche, der in seinem Kinderzimmer vor einigen Monaten einen terroristischen Anschlag geplant haben soll, wurde nun aus der Untersuchungshaft in Innsbruck entlassen. Er wurde gegen gelindere Mittel enthaftet. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein.

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Vor knapp vier Monaten wurde ein damals 14-jähriger Tiroler festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, in seinem Kinderzimmer einen terroristischen Anschlag geplant zu haben. Er wurde im Juli festgenommen.

„Normales, nach außen hin unauffälliges Kind“
Die Festnahme erfolgte wegen „Gefahr im Verzug“ an der Adresse des Schülers. Beamte der Sondereinheit Cobra führten diese durch. Der Bub sei in geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Es handle sich um ein „normales, nach außen hin unauffälliges Kind“, hieß es damals.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden einschlägiges, auf eine rechte Gesinnung hindeutendes Propaganda-Material, ein Kampfmesser, eine Air-Soft-Waffe und zwei taktische Helme sichergestellt. Einer davon sei mit einer GoPro-Kamera zum Livestreamen von Anschlägen ausgerüstet gewesen sein. Der nun 15-Jährige befand sich seitdem in der Justizanstalt Innsbruck.

Wurde gegen gelindere Mittel enthaftet
Wie die Austria Presse Agentur sowie der „Standard“ berichten, durfte der Jugendliche bereits am 9. November die Justizanstalt verlassen. Eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck bestätigte dies. Er wurde gegen gelindere Mittel enthaftet. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck legte dagegen Beschwerde ein.

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Zahlreiche schwerwiegende Vorwürfe
Dem Rechtsmittel kommt allerdings keine aufschiebende Wirkung zu. Die Innsbrucker Anklagebehörde ermittelt gegen den mutmaßlich gewaltaffinen, extremistischem Gedankengut zugeneigten Jugendlichen wegen terroristischer Straftaten in Verbindung mit versuchter Bestimmung zum Mord bzw. Beitragshandlungen zum versuchten Mord sowie nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft. 

Freilassung irritiert
Die Enthaftung des 15-Jährigen irritiert neben der Staatsanwaltschaft auch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), die von einem ausländischen Partnerdienst den entscheidenden Hinweis auf den jungen Tiroler erhalten hatte, berichtet die APA. Die DSN hält den jungen Tiroler nach wie vor für ausgesprochen gefährlich. 

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Mit „The COM“ vernetzt
Der Jugendliche sei zudem mit dem Online-Netzwerk „The COM“ vernetzt gewesen. Er dürfte dort in einer bereits berüchtigten globalen Online-Gemeinschaft Gleichgesinnte gefunden und sich mit ihnen über Gewaltfantasien ausgetauscht haben. 

Weiter dringender Tatverdacht
Wie die APA berichtet, soll der Bursche versucht haben, einen jungen Schweden zur Durchführung eines Anschlags zu bewegen, wobei die Kommunikation über den Messenger-Dienst Telegram abgewickelt wurde. Fraglich ist, ob die viermonatige U-Haft mit dem 15-Jährigen eine ausreichende Deradikalisierung bewirkt habe.

In seinem Enthaftungsbeschluss geht das Landesgericht Innsbruck weiter von dringendem Tatverdacht aus und nimmt auch Tatbegehungsgefahr als Haftgrund an. Nach Einschätzung des Gerichts ließ sich dieser Haftgrund allerdings durch gelindere Mittel subsumieren. Der 15-Jährige nun ein regulärer Schulbesuch aufgetragen. Dies löste in der Schule, die er zuletzt besuchte, Unruhe aus. 

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