Terror-Teenager (15) aus Haft in Tirol entlassen

Vor knapp vier Monaten wurde ein damals 14-jähriger Tiroler festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, in seinem Kinderzimmer einen terroristischen Anschlag geplant zu haben. Er wurde im Juli festgenommen.

„Normales, nach außen hin unauffälliges Kind“

Die Festnahme erfolgte wegen „Gefahr im Verzug“ an der Adresse des Schülers. Beamte der Sondereinheit Cobra führten diese durch. Der Bub sei in geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Es handle sich um ein „normales, nach außen hin unauffälliges Kind“, hieß es damals.