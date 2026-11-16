Wie Beben Kärnten prägten und wir uns schützen

„Die aktuellen Anforderungen an die Erdbebensicherheit richten sich nach der Nutzung und den möglichen Folgen eines Bauwerksversagens. Wenn gewöhnliche Gebäude 50 Jahre genutzt werden sollen, müssen sie in den am stärksten gefährdeten Gebieten Kärntens eine Bodenbeschleunigung von mindestens 1 Meter pro Quadratsekunde aushalten“, erklärt Erdbeben-Experte Helmut Hausmann von GeoSphere Austria. „Das entspricht einem Erdbeben mit einer Wiederkehrperiode von bis zu 475 Jahren.“