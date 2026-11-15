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„Haben Orbán hofiert“

Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei

Innenpolitik
15.11.2026 13:41
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) „Doppelmoral“ im Zusammenhang mit den Korruptionsermittlungen in Ungarn vor.(Bild: Krone-Collage/APA/TOBIAS STEINMAURER, Ungarische Regierung, APA/EVA MANHART)
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Von Katharina Wurzer

Die neu geschaffene Antikorruptionsbehörde hat im Umfeld von Ungarns Ex-Premier Viktor Orbán Bargeldbestände in Millionenhöhe sichergestellt. Sie entdeckten das Geld unter anderem vergraben in Wäldern und versteckt in landwirtschaftlichen Gebäuden. Aus Österreich hat sich am Sonntag die SPÖ zu Wort gemeldet, die den Aufschrei der FPÖ vermisst.

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Wie berichtet, wurde das Bargeld in der Höhe von insgesamt 17,7 Millionen Euro in unterschiedlichen Währungen an abgelegenen Orten gefunden. Die Ermittlungen richten sich gegen einen Ex-Minister der Regierung des früheren ungarischen Premiers Viktor Orbán (2010-26).

Der Schatz sei aufwendig verschleiert worden, teilte die Antikorruptionsbehörde NVVH mit. Dem früheren Minister Miklos Sesztak wird vorgeworfen, Schmiergelder angenommen zu haben – zum Beispiel beim Kauf gebrauchter Busse zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen.

Das entdeckte Bargeld wurde jetzt auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt. Laut Orbáns Nachfolger Péter Magyar haben zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der staatlichen Schatzkammer acht Stunden damit verbracht, das Geld mit fünf Geldmaschinen zu zählen. Er postete ein Video davon auf der Plattform X. 

Hier sehen Sie Videomaterial, das die ungarische Behörde veröffentlicht hat:

Magyar hatte nach seinem Amtsantritt Ermittlungen wegen Korruption und Machtmissbrauchs unter der Vorgängerregierung angekündigt und die Antikorruptionsbehörde ins Leben gerufen. Drei ehemalige Minister wurden bereits festgenommen, darunter der Wirtschaftsminister und Ex-Zentralbankchef György Matolcsy.

Ungarns Ex-Premier Viktor Orbán
Ungarns Ex-Premier Viktor Orbán(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Aus Österreich meldete sich am Sonntag zunächst die SPÖ in einer Aussendung zu Wort – und zwar in Form von Kritik an der FPÖ. Der Parteichef Herbert Kickl „und seine Truppe“ hätten Orbán „jahrelang hofiert“ und seine „Politik als Vorbild angepriesen“, sagte Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. „Die FPÖ gibt sich gerne als Antikorruptionspartei und spielt bei jeder Gelegenheit den großen Saubermann. Doch wenn bei Ermittlungen gegen einen ehemaligen Minister ihres politischen Vorbilds Viktor Orbán knapp 18 Millionen Euro in Bargeldverstecken gefunden werden, ist von der blauen Empörung nichts zu hören“, teilte er weiter mit.

„Bei jedem Thema ist er laut und schreit ,Korruption‘, nur bei den eigenen Leuten und politischen Vorbildern wird er plötzlich ganz still“, meinte er in Richtung Kickl und warf ihm eine „bezeichnende Doppelmoral“ vor. Und weiter: „Wo bleibt der Aufschrei des selbsternannten Saubermanns Kickl?“

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Hafenecker: „Sitzt im roten Rathaus“
Die FPÖ richtete der SPÖ daraufhin aus, dass sie zuerst vor der eigenen Tür kehren solle. „Seltenheim kennt nicht einmal die Fakten. Seszták ist kein Fidesz-Mann, er ist Abgeordneter der christdemokratischen KDNP (...)“, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker am Sonntag.

Zudem gebe es bisher keine Anklage. Korruption gehöre „überall verfolgt, egal in welchem Land, wer sie begehe“. „Seltenheim sollte sich weniger um Budapest sorgen und mehr um Wien. Wenn die FPÖ das rote Wien übernimmt und die Schubladen im Rathaus aufmacht, wird die SPÖ ihren Aufschrei für sich selbst brauchen“, hielt er zudem fest.

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