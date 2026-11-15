Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei

Aus Österreich meldete sich am Sonntag zunächst die SPÖ in einer Aussendung zu Wort – und zwar in Form von Kritik an der FPÖ. Der Parteichef Herbert Kickl „und seine Truppe“ hätten Orbán „jahrelang hofiert“ und seine „Politik als Vorbild angepriesen“, sagte Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. „Die FPÖ gibt sich gerne als Antikorruptionspartei und spielt bei jeder Gelegenheit den großen Saubermann. Doch wenn bei Ermittlungen gegen einen ehemaligen Minister ihres politischen Vorbilds Viktor Orbán knapp 18 Millionen Euro in Bargeldverstecken gefunden werden, ist von der blauen Empörung nichts zu hören“, teilte er weiter mit.