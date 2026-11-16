Alter Programmfehler löste Kettenreaktion aus

Auslöser war laut Microsoft eine Software-Änderung an einer zentralen digitalen Eingangstür für den Datenverkehr von Microsoft 365, die bereits im Juli aufgespielt worden war. Über mehr als drei Monate lief das System damit unauffällig. Bei den vorherigen Tests im Labor war der Fehler nicht aufgefallen, weil dort vorwiegend ältere Technik genutzt wurde – das Problem trat jedoch vor allem auf neueren, leistungsstärkeren Servern auf.