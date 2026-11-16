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Microsoft-Ausfall

Alter Programmfehler löste Kettenreaktion aus

Digital
16.11.2026 13:00
Die Auswirkungen der Microsoft-Störung waren in mehr als 70 Ländern spürbar.
Die Auswirkungen der Microsoft-Störung waren in mehr als 70 Ländern spürbar.(Bild: AFP/MLADEN ANTONOV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hat in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst. Wie der US-Softwarekonzern mitteilte, führten drei Faktoren zusammen zu einer Kettenreaktion: Auf dem Höhepunkt der Störung reagierten am Donnerstagabend mehr als 80 Prozent der zuständigen Rechner nicht mehr.

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Auslöser war laut Microsoft eine Software-Änderung an einer zentralen digitalen Eingangstür für den Datenverkehr von Microsoft 365, die bereits im Juli aufgespielt worden war. Über mehr als drei Monate lief das System damit unauffällig. Bei den vorherigen Tests im Labor war der Fehler nicht aufgefallen, weil dort vorwiegend ältere Technik genutzt wurde – das Problem trat jedoch vor allem auf neueren, leistungsstärkeren Servern auf.

Dominoeffekt in der Cloud
Zum Ausbruch kam der Fehler am vergangenen Donnerstag ausgerechnet zur Hauptnutzungszeit in den USA durch zwei zusätzliche Belastungen: Kurz zuvor war das Videokonferenz-Programm Teams planmäßig auf dieselbe Haupt-Infrastruktur umgeschaltet worden, was den Datenverkehr erhöhte. Gleichzeitig waren wegen eines anderen technischen Problems bereits knapp 14 Prozent der Server-Kapazitäten vorübergehend nicht einsatzbereit.

  Als daraufhin erste Server unter der hohen Last ausfielen, leitete Microsofts automatische Steuerung die Nutzeranfragen auf die verbliebenen Rechner um – und löste damit denselben Fehler auch dort aus. Binnen weniger als zwei Stunden erfasste dieser Dominoeffekt fast das gesamte System. Weil zudem digitale Schutzbarrieren zwischen den einzelnen Weltregionen versagten, breitete sich der Ausfall rund um den Globus aus.

Die Karte zeigt die weltweit betroffenen Länder beim Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook, Teams und Copilot. Besonders betroffen sind Länder in Nord- und Südamerika, Europa, Südasien, Australien und Teile Afrikas. Quelle: BBC/Downdetector.

Warum die Reparatur so lange dauerte
Während Dienste wie Teams oder der Online-Speicher OneDrive relativ schnell auf Ausweichwege umgeleitet werden konnten, war dies beim stark belasteten E-Mail-System Outlook nicht möglich. Die Behebung zog sich bis Samstag hin, weil frisch neu gestartete Server sofort wieder unter der Flut wartender Anfragen zusammenbrachen. Microsoft musste schließlich ein spezielles Reparatur-Update entwickeln und die Server schrittweise in Gruppen neu starten.

Weltweite Folgen in Behörden, Kliniken und Unternehmen
Die Auswirkungen der Störung waren in mehr als 70 Ländern spürbar: Zahlreiche Unternehmen, Gerichte, Schulen und Behörden waren stundenlang von ihren E-Mails, Kalendern und Online-Dokumenten abgeschnitten. Besonders gravierend traf es vielerorts das Gesundheitswesen: In Großbritannien und Kanada etwa mussten Krankenhäuser und Arztpraxen teils auf Papierakten ausweichen und einzelne Termine verschieben.

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  In vielen Büros griffen Beschäftigte notgedrungen auf private Messenger wie WhatsApp oder das Telefon zurück; Risiko-Analysten schätzen den weltweiten wirtschaftlichen Produktivitätsausfall auf mehrere Milliarden Dollar.

Kritik an digitaler Abhängigkeit
Nach dem gravierenden Microsoft-Ausfall wurde erneut scharfe Kritik an der starken Abhängigkeit vieler Unternehmen und Verwaltungen von einem einzelnen US-Konzern laut. IT-Fachleute, Datenschützer und europäische Wettbewerber warnten vor dem sogenannten Klumpenrisiko, wenn die gesamte Bürokommunikation an einer einzigen Cloud-Plattform hängt.

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