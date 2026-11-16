UEFA findet wohl Herausforderer für Infantino

Während die Opposition sich noch sortiert, tourt der 56-Jährige durch die Welt und macht Wahlkampf. Stimmenzusagen soll er aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien haben. Das würde locker reichen. Wahlberechtigt sind beim Kongress alle 211 Nationalverbände, jeder hat eine Stimme. Einen Gegenkandidaten gibt es schon. Der Japaner Kozo Tashima hat aber keine realistische Chance und ist nicht der UEFA-Mann.