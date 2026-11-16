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Kampf um FIFA-Spitze

UEFA findet wohl Herausforderer für Infantino

Fußball International
16.11.2026 14:16
Philippe Diallo (re.)
Philippe Diallo (re.)(Bild: AP/Michel Euler)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Präsident des französischen Fußball-Verbandes, Philippe Diallo, soll nach einem Bericht des englischen „The Guardian“ Herausforderer von Gianni Infantino im Kampf um die FIFA-Präsidentschaft werden. Wie die Zeitung am Montag berichtete, könnte der 63-Jährige am Dienstag als UEFA-Kandidat präsentiert werden. Die europäischen Infantino-Kritiker haben nur noch bis Mittwoch um Mitternacht Zeit, einen Bewerber für die Wahl am 18. März 2027 zu benennen.

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Dem Vernehmen nach kommt es am Dienstag zu einer digitalen Zusammenkunft der Präsidenten und Generalsekretäre der Europäischen Fußball-Union. Die hatten schon im Oktober in Berlin getagt – ohne Ergebnis. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll hatte schon damals angemerkt, sich eine „integrative Persönlichkeit“ an der FIFA-Spitze zu wünschen.

Josef Pröll
Josef Pröll(Bild: Mario Urbantschitsch)

Wenger-Kandidatur vom Tisch
Zuvor war aus UEFA-Kreisen zu hören gewesen, dass eine Kandidatur von Arsene Wenger um das höchste FIFA-Amt vom Tisch sei. Der Ex-Coach und heutige Chef für internationale Fußball-Entwicklung bei der FIFA galt lange als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos. Auch der Chef der nord- und mittelamerikanischen Konföderation, Victor Montagliani, winkte ab.

Arsene Wenger
Arsene Wenger(Bild: AP/Alastair Grant)

Eine Benennung Diallos wäre eine Abkehr von der UEFA-Strategie, mit einem namhaften Kandidaten wie einem Ex-Spieler oder Ex-Trainer ins Rennen zu gehen. Diallo hat selbst nicht professionell Fußball gespielt. Seit 2023 gehört er dem UEFA-Exekutivkomitee an und damit zum engsten Machtzirkel um Aleksander Ceferin. Der UEFA-Präsident führt die Opposition gegen Infantino an.

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Infantino hat breite Unterstützung
Der Konflikt war im Sommer eskaliert, als Infantino an den FIFA-Institutionen vorbei einen WM-Investorenplan vorangetrieben hatte. Seitdem hatten die Europäer einen harten Kurs gegen den Schweizer gefahren, bisher aber keinen Gegenkandidaten für die kommende Wahl nominieren können. Infantino strebt trotz der Kritik eine vierte Amtszeit an und hat breite Unterstützung aus mehreren Konföderationen.

Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AP/Beata Zawrzel)

Während die Opposition sich noch sortiert, tourt der 56-Jährige durch die Welt und macht Wahlkampf. Stimmenzusagen soll er aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien haben. Das würde locker reichen. Wahlberechtigt sind beim Kongress alle 211 Nationalverbände, jeder hat eine Stimme. Einen Gegenkandidaten gibt es schon. Der Japaner Kozo Tashima hat aber keine realistische Chance und ist nicht der UEFA-Mann.

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