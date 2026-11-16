UEFA findet wohl Herausforderer für Infantino

Der Präsident des französischen Fußball-Verbandes, Philippe Diallo, soll nach einem Bericht des englischen „The Guardian“ Herausforderer von Gianni Infantino im Kampf um die FIFA-Präsidentschaft werden. Wie die Zeitung am Montag berichtete, könnte der 63-Jährige am Dienstag als UEFA-Kandidat präsentiert werden. Die europäischen Infantino-Kritiker haben nur noch bis Mittwoch um Mitternacht Zeit, einen Bewerber für die Wahl am 18. März 2027 zu benennen.
Dem Vernehmen nach kommt es am Dienstag zu einer digitalen Zusammenkunft der Präsidenten und Generalsekretäre der Europäischen Fußball-Union. Die hatten schon im Oktober in Berlin getagt – ohne Ergebnis. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll hatte schon damals angemerkt, sich eine „integrative Persönlichkeit“ an der FIFA-Spitze zu wünschen.
Wenger-Kandidatur vom Tisch
Zuvor war aus UEFA-Kreisen zu hören gewesen, dass eine Kandidatur von Arsene Wenger um das höchste FIFA-Amt vom Tisch sei. Der Ex-Coach und heutige Chef für internationale Fußball-Entwicklung bei der FIFA galt lange als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos. Auch der Chef der nord- und mittelamerikanischen Konföderation, Victor Montagliani, winkte ab.
Eine Benennung Diallos wäre eine Abkehr von der UEFA-Strategie, mit einem namhaften Kandidaten wie einem Ex-Spieler oder Ex-Trainer ins Rennen zu gehen. Diallo hat selbst nicht professionell Fußball gespielt. Seit 2023 gehört er dem UEFA-Exekutivkomitee an und damit zum engsten Machtzirkel um Aleksander Ceferin. Der UEFA-Präsident führt die Opposition gegen Infantino an.
Infantino hat breite Unterstützung
Der Konflikt war im Sommer eskaliert, als Infantino an den FIFA-Institutionen vorbei einen WM-Investorenplan vorangetrieben hatte. Seitdem hatten die Europäer einen harten Kurs gegen den Schweizer gefahren, bisher aber keinen Gegenkandidaten für die kommende Wahl nominieren können. Infantino strebt trotz der Kritik eine vierte Amtszeit an und hat breite Unterstützung aus mehreren Konföderationen.
Während die Opposition sich noch sortiert, tourt der 56-Jährige durch die Welt und macht Wahlkampf. Stimmenzusagen soll er aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien haben. Das würde locker reichen. Wahlberechtigt sind beim Kongress alle 211 Nationalverbände, jeder hat eine Stimme. Einen Gegenkandidaten gibt es schon. Der Japaner Kozo Tashima hat aber keine realistische Chance und ist nicht der UEFA-Mann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.