Mächtiger Drogenpate nach 37 Jahren Haft gestorben

Félix Gallardo saß seit 1989 im Gefängnis. Vor zwei Tagen war er zur Notfallbehandlung in eine Klinik verlegt worden. Der 80-Jährige wies einen niedrigem Sauerstoffwert auf und war in einem verwirrten Zustand. Er soll laut den Behörden an multiplem Organversagen gestorben sein.