„Boss der Bosse“
Mächtiger Drogenpate nach 37 Jahren Haft gestorben
Einer der berüchtigsten Drogen-Paten ist tot: Am Sonntag starb Miguel Ángel Félix Gallardo nach fast vier Jahrzehnten Haft in einem Krankenhaus. Der Schwerverbrecher wurde auch „El Padrino“ und „Boss der Bosse“ genannt.
Félix Gallardo saß seit 1989 im Gefängnis. Vor zwei Tagen war er zur Notfallbehandlung in eine Klinik verlegt worden. Der 80-Jährige wies einen niedrigem Sauerstoffwert auf und war in einem verwirrten Zustand. Er soll laut den Behörden an multiplem Organversagen gestorben sein.
Der Drogenboss verbrachte fast sein halbes Leben in Haft:
Er galt als einer der mächtigsten Drogenbosse in Mexiko. Er war einer der Gründer des Guadalajara-Kartells, aus dem später das Sinaloa-Kartell hervorging, und spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Allianzen mit kolumbianischen Drogenhändlern.
Wegen der Ermordung eines verdeckten Ermittlers der US-Anti-Drogen-Behörde DEA im Jahr 1985 wurde er zu 37 Jahren Haft verurteilt. Zudem verbüßte er eine 40-jährige Freiheitsstrafe wegen Drogenhandels. In der Netflix-Serie „Narcos: Mexico“ wurde er von Schauspieler Diego Luna verkörpert.
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