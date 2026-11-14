Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an

Die oberste Diplomatin der EU, Kaja Kallas, hat Russlands Forderungen nach einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur jüngst als „Falle“ bezeichnet, die darauf abziele, „die Aufmerksamkeit von einem Waffenstillstand abzulenken“ – den Konflikt in die Länge zu ziehen.

Russland hat seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 einen großen Teil der Donbass-Region im Osten der Ukraine eingenommen und beansprucht das gesamte Gebiet. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine lehnt Putin strikt ab.