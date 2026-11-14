Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an

Wolodymyr Selenskyj hat Details aus den Verhandlungen mit den USA öffentlich gemacht. In den Gesprächen sei ihm erstmals die NATO-Mitgliedschaft angeboten worden. Doch das Angebot hatte einen entscheidenden Haken.
Die US-Verhandler hätten bei den Friedensgesprächen in Abu Dhabi auf umfangreiche Gebietsabtritte der Ukraine bestanden – vor allem die gesamte Donbass-Region soll laut Donald Trumps Gesandten an Russland gehen. Das sei die Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft im Militärbündnis, berichtete der ukrainische Präsident.
„Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: ,Was wäre, wenn die Ukraine der NATO beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?‘ Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde“, sagte Selenskyj am Freitag vor Reportern. Ein so konkretes Angebot lag noch nie auf dem Tisch!
Kiew nennt seinen Preis
Der Ukrainer erklärte, dass dies aktuell nicht zur Debatte stehe. Kiews Partner müssten aus seiner Sicht einen entsprechenden Deal mit umfangreichen Sicherheitsgarantieren absichern. Dann sei der Präsident bereit, sein Volk zu fragen, was es „von dem Vorschlag hält“. Der Präsident stellte klar: „Ich habe kein Recht, diese Entscheidung allein zu treffen.“
Zu den notwendigen Bedingungen zählte er Garantien von NATO und EU, eine stabile Finanzierung und Waffenlieferungen für die ukrainische Armee sowie finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau des Landes.
Eine rote Linie bleibt jedoch: Selbst bei einem Rückzug aus dem Donbass würde die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete nicht offiziell als russisches Staatsgebiet anerkennen.
Selenskyj erklärte zudem, Putin führe die amerikanischen Verhandler in eine Sackgasse. „Die Amerikaner sagen, der Krieg endet, also lasst uns über eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa sprechen. Ich glaube, die Idee ist Jahre veraltet. Die Russen wollen den Einfluss in Europa umverteilen.“
Moskau lehnt NATO-Mitgliedschaft strikt ab
Dies könnte nach seinen Worten zu neuen Kriegen führen. „Wirkliche Sicherheit in Europa bedeutet die EU und die NATO. Das ist alles. Es gibt keine andere Sicherheit in Europa“, sagte der ukrainische Staatschef.
Die oberste Diplomatin der EU, Kaja Kallas, hat Russlands Forderungen nach einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur jüngst als „Falle“ bezeichnet, die darauf abziele, „die Aufmerksamkeit von einem Waffenstillstand abzulenken“ – den Konflikt in die Länge zu ziehen.
Russland hat seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 einen großen Teil der Donbass-Region im Osten der Ukraine eingenommen und beansprucht das gesamte Gebiet. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine lehnt Putin strikt ab.
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