Polizeiautos krachen in Wien zusammen: 7 Verletzte

Drei Sanitäter wurden zu Patienten

Drei der Sanitäter wurden schließlich selbst zu Opfern, die medizinisch versorgt werden mussten. Auch drei Passanten, die sich auf dem Gehsteig befanden, wurden verletzt. Sie mussten ebenso wie eine Polizistin, die in einem der Streifenwagen saß, in Krankenhäuser gebracht werden.