Polizeiautos krachen in Wien zusammen: 7 Verletzte

Als am frühen Samstagabend zwei Polizeiautos in Favoriten gleichzeitig am Einsatzort eintrafen, kam es dort zu einer Kollision zwischen den Streifenwagen. Ein Fahrzeug wurde auf den Gehsteig geschleudert – drei Sanitäter, drei Passanten und eine Polizistin wurden bei dem brenzligen Vorfall verletzt.
Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Fest steht: Die Polizei wurde zu dem Einsatzort in der Gudrunstraße alarmiert, weil der Rettungsdienst Unterstützung brauchte. Sie waren mit einem psychisch auffälligen und aggressiven Patienten überfordert.
Doch was dann passierte, war den Einsatzkräften der Rettung alles andere als eine Hilfe: Zwei Polizeifahrzeuge, die zugleich am Schauplatz eintrafen, kollidierten mit einer so großen Wucht miteinander, dass eines davon auf den Gehsteig geriet.
Drei Sanitäter wurden zu Patienten
Drei der Sanitäter wurden schließlich selbst zu Opfern, die medizinisch versorgt werden mussten. Auch drei Passanten, die sich auf dem Gehsteig befanden, wurden verletzt. Sie mussten ebenso wie eine Polizistin, die in einem der Streifenwagen saß, in Krankenhäuser gebracht werden.
Ein 20-jähriger Rettungssanitäter und ein 76-jähriger Passant wurden sogar schwer verletzt. Alle anderen Unfallopfer konnten mittlerweile in häusliche Pflege entlassen werden. Der aggressive Patient wurde indes in die psychische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert.
Verkehrsunfallkommando ermittelt
An der Eingangstüre eines Gasthauses, das sich in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle befand, entstand ein großer Schaden. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt nun, wie es zu dem verheerenden Crash kommen konnte.
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