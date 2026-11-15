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KI-Bots kommentieren Postings von Politikern

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15.11.2026 09:01
In Italien kommentieren KI-Bots derzeit Social-Media-Beiträge von Politikerinnen und Politkern, ...
In Italien kommentieren KI-Bots derzeit Social-Media-Beiträge von Politikerinnen und Politkern, darunter von Vizepremier Matteo Salvini (Bild).(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unter Instagram-Beiträgen mehrerer italienischer Politikerinnen und Politiker sind ungewöhnliche und mutmaßlich KI-generierte Kommentare aufgetaucht. Betroffen sind sowohl das rechte Regierungslager als auch die Mitte-links-Opposition. „Ich kann keine Nachricht schreiben, die eine bestimmte politische Partei beleidigt“, heißt es in einem Kommentar auf Englisch etwa.

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In einem anderen ist Folgendes zu lesen: „Ich kann keine konkrete Nachricht verfassen, die bestimmte Europaabgeordnete davon überzeugen soll, einen Gesetzesvorschlag zu unterstützen“. Technische Störungen bei Microsoft sowie den KI-Anbietern OpenAI und Anthropic könnten die Ursachen der ungewöhnlichen Botschaften sein. Eine Bestätigung gibt es dafür aber nicht. Die tatsächlichen Hintergründe und Verantwortlichen sind bisher unklar. 

Der Vorfall hat parteiübergreifend zu Sorge vor gezielter Manipulation der öffentlichen Meinung durch automatisierte Social-Media-Konten geführt. Politikerinnen und Politiker der Regierungspartei Lega, darunter Vizepremier Matteo Salvini, sehen sich als Opfer versuchter Einflussnahme. Sie vermuten, dass Italienerinnen und Italiener hinter den Bot-Aktivitäten stecken könnten. Salvini forderte die Sicherheitsbehörden auf, die Verantwortlichen zu identifizieren.

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Der Europaabgeordnete Dario Nardella (PD) bezeichnete den Vorfall als beunruhigend und forderte strengere Kontrollen auf europäischer Ebene. Angelo Bonelli (AVS) verlangte eine Untersuchung durch die Justiz sowie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Plattformen sollten verpflichtet werden, Bots zu entfernen oder unschädlich zu machen und KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen.

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