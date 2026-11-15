KI-Bots kommentieren Postings von Politikern

In einem anderen ist Folgendes zu lesen: „Ich kann keine konkrete Nachricht verfassen, die bestimmte Europaabgeordnete davon überzeugen soll, einen Gesetzesvorschlag zu unterstützen“. Technische Störungen bei Microsoft sowie den KI-Anbietern OpenAI und Anthropic könnten die Ursachen der ungewöhnlichen Botschaften sein. Eine Bestätigung gibt es dafür aber nicht. Die tatsächlichen Hintergründe und Verantwortlichen sind bisher unklar.