Schleimattacke! Chris Pratt wurde völlig eingesaut

Denn wer die Kids‘ Choice Awards kennt, der weiß, wie der Abend für die Stars normalerweise endet – nämlich mit einer glitschig-grünen Schleimdusche!

„King of Comedy“-Award für Pratt

Das musste auch Chris Pratt am eigenen Leib erfahren. Der Star aus Blockbustern wie „Guardians of the Galaxy“ und „Jurassic World“ wurde mit dem „King-of-Comedy“-Award gewürdigt. Er würde niemals näher an den Oscar herankommen, scherzte der Ehemann von Schwarzenegger-Tochter Katherine auf der Bühne. Aber er habe sich schon als Kind darum bemüht, Leute zum Lachen zu bringen.