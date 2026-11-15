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Kids‘ Choice Awards

Schleimattacke! Chris Pratt wurde völlig eingesaut

Society International
15.11.2026 14:55
Da hilft auch das Üben vor dem Spiegel nichts – am Ende ist die Schleimattacke bei den Kids‘ ...
Da hilft auch das Üben vor dem Spiegel nichts – am Ende ist die Schleimattacke bei den Kids‘ Choice Awards immer ein Graus!(Bild: Krone-Collage/instagram.com/prattprattpratt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Igitt, igitt! Bei den diesjährigen Kids‘ Choice Awards zählte zwar der Blockbuster „Spider-Man: Brand New Day“ zu den großen Abräumern. Eingeschleimt wurde an diesem Abend aber jemand anderes: Arnold Schwarzeneggers Schwiegersohn Chris Pratt!

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Der Blockbuster holte die Preise als beliebtester Film sowie Trophäen für die Hauptdarsteller Tom Holland, Zendaya und die Bösewicht-Darstellerin Sadie Sink. Allerdings kam keiner aus dem Cast persönlich zu der Preisgala des US-Kinderfernsehsenders Nickelodeon. Wohl aus weiser Voraussicht!

Denn wer die Kids‘ Choice Awards kennt, der weiß, wie der Abend für die Stars normalerweise endet – nämlich mit einer glitschig-grünen Schleimdusche!

„King of Comedy“-Award für Pratt
Das musste auch Chris Pratt am eigenen Leib erfahren. Der Star aus Blockbustern wie „Guardians of the Galaxy“ und „Jurassic World“ wurde mit dem „King-of-Comedy“-Award gewürdigt. Er würde niemals näher an den Oscar herankommen, scherzte der Ehemann von Schwarzenegger-Tochter Katherine auf der Bühne. Aber er habe sich schon als Kind darum bemüht, Leute zum Lachen zu bringen.

Und dann kam es, wie es kommen musste: Am Ende von Pratts Rede rauschte eine Schleimlawine über ihn herab! Auf Instagram teilte Pratt den Igitt-Moment in einem lustigen Clip mit seinen Fans und zeigte, dass er vorab vor dem Spiegel geprobt hatte – zu sehen hier:

Ein Moment, der Pratt allerdings durchaus vertraut ist. Der 47-Jährige wurde bei den Kids‘ Choice Awards nämlich schon mehrfach ausgezeichnet – und eingesaut. 

Preise für BTS und Rosé
Drei Auszeichnungen gingen zudem an die südkoreanische Pop-Band BTS (für den Song „Swim“, das Album „Arirang“ und die Trophäe für die beste Gruppe), doch auch die Musiker blieben der Show in Los Angeles fern. Immerhin K-Pop-Sängerin Rosé bedankte sich in einem Video für den Preis in der Sparte „Lieblingskünstlerin“, in der sie sich unter anderem gegen Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter und Taylor Swift durchsetzte.

Sehen Sie hier den Clip von Sängerin Rosé:

Grünen Glibber gab es auch für Künstler bei ihren Auftritten, darunter für das Dance-Pop-Duo Sofi Tukker und die US-Musikerin Ashe, die in einem weißen Abendkleid ihren Hit „Stop the Wedding!“ präsentierte – zu sehen in diesem Instagram-Clip:

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu holte sich auf der Bühne die Trophäe als Lieblingssportlerin ab – und wurde prompt ebenso mit dem obligaten Schleim übergossen. Der zum Sieger gekürte Fußball-Star Lionel Messi ließ sich bei der Gala nicht blicken.

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Die Kids‘ Choice Awards küren jährlich die Lieblinge von jungen Fans, die im Internet in Dutzenden Kategorien wie Kino, Fernsehen, Musik und Sport abstimmen. Bei den seit 1988 verliehenen Awards, in Form eines kleinen Luftschiffs, ist es Tradition, dass Prominente eine Schleimdusche erhalten.

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