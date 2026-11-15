Mario und Julia – das schnellste Paar im Prater

Mario Bauernfeind und Julia Mayer gewannen im Prater die Elite-Teamwertung beim neu geschaffenen „Double 5k“. Für die 10 km benötigten sie insgesamt 31:32 Minuten. Mario lief die 5 km in 14:55, Julia in 16:37.
Beide befinden sich in Vorbereitung auf den Valencia-Marathon in drei Wochen. Deshalb absolvierte Österreichs Marathon-Rekordlerin vor ihrem 5-km-Rennen im „Double 5k“ sogar einen Trainingslauf über 30 km.
Zweite wurden Katharina Stöger und Raphael Pallitsch in 32:07 Zweite. Katharina lief die 5 km in 17:08, Raphael im 14:59. Pallitsch ist nach eigenen Angaben derzeit nur ein „Hobbyläufer“...
1822 Paare am Start
Nach 40 Jahren hat der „Double 5k“ den „Sie & Er“-Lauf abgelöst, bei denen jeweils 4 km gelaufen wurden. Im Vorjahr hatten Julia Mayer und Mario Bauernfeind dieses Rennen mit dem Streckenrekord von 24:08 gewonnen. Jetzt begannen sie auch die Ära des neuen Bewerbs mit einem Sieg.
Die Resonanz beim „Double 5k“ war mit 1822 Paaren gewaltig, damit waren also 3644 Läufer bzw. Läuferinnen auf den Beinen, was Veranstalterin Ilse Dippmann glücklich stimmte ...
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