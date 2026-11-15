Mario und Julia – das schnellste Paar im Prater

1822 Paare am Start

Nach 40 Jahren hat der „Double 5k“ den „Sie & Er“-Lauf abgelöst, bei denen jeweils 4 km gelaufen wurden. Im Vorjahr hatten Julia Mayer und Mario Bauernfeind dieses Rennen mit dem Streckenrekord von 24:08 gewonnen. Jetzt begannen sie auch die Ära des neuen Bewerbs mit einem Sieg.