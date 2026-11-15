Welcher Promi-Dame sorgt hier für Kurven-Alarm?

Mit XXL-Hut und XXL-Dekolleté hat eine Promi-Dame bei der Baby2Baby-Gala am Samstagabend in Hollywood für besonders viel Aufsehen gesorgt. Aber wer zeigte sich denn so „gut behütet“ zwischen Demi Moore, Paris Hilton, Katy Perry und Co. auf dem roten Teppich?
Es war niemand Geringeres als Cardi B! Die Rapperin kam im cremeweißen Neckholder-Dress von Tamara Ralph mit Edelstein-Verzierung, das ihre Sanduhrfigur perfekt in Szene setzte.
Highlight des Outfits war allerdings ihr extra großer Federhut, der nicht nur das halbe Gesicht der 34-Jährigen bedeckte, sondern offenbar auch ihre Sicht etwas einschränkte. Denn beim Weg auf den Red Carpet brauchte Cardi B nicht nur eine, sondern gleich zwei helfende Hände.
Die Fotografen am roten Teppich taten ihr Bestes, aber das Gesicht von Cardi B bekamen sie an diesem Abend nicht vor die Linse. Zum Glück stand für die Rapperin später noch ein Outfit-Wechsel an und so zeigte die Rapperin bei ihrem Auftritt bei der Gala dann doch noch allen ihr strahlendes Lächeln.
Familienausflug bei Demi Moore
Doch Cardi B war längst nicht die einzige Promi-Dame, die an diesem Abend für den guten Zweck einen glanzvollen Auftritt hinlegte. Schauspielerin Demi Moore brachte ihre drei Töchter Scout, Tallulah und Rumer mit und war mit babyblauen Mascherl am Kleid selbst der strahlende Mittelpunkt dieser Familienrunde.
Perry turtelte mit Trudeau
Unterstützung hatte sich auch Katy Perry mitgebracht: Die Sängerin, die ein goldenes Glitzerkleid trug, turtelte am Red Carpet mit ihrem Liebsten Justin Trudeau die Negativschlagzeilen um ihren Ex-Ehemann Russell Brand weg.
Sängerin Ciara setzte ihren Babybauch im transparenten Kleid wundervoll in Szene, Hotelerbin Paris Hilton sah in Zuckerlrosa einfach zauberhaft aus, während Kerry Washington in ihrer goldenen Fransenrobe die 20er-Jahre wieder aufleben ließ.
Hier gibt‘s noch mehr Wow-Looks von der Baby2Baby-Gala zum Durchklicken:
Die Baby2Baby-Gala zählt zu den wichtigsten Charity-Events der Hollywoods. Jedes Jahr versammeln sich zahlreiche Stars aus Film, Fernsehen, Musik und Mode, um Spenden für die Organisation Baby2Baby zu sammeln, die Kinder und Familien in Armut mit Windeln, Kleidung, Hygieneartikeln und anderen lebensnotwendigen Gütern unterstützt.
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