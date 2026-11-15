Welcher Promi-Dame sorgt hier für Kurven-Alarm?

Die Fotografen am roten Teppich taten ihr Bestes, aber das Gesicht von Cardi B bekamen sie an diesem Abend nicht vor die Linse. Zum Glück stand für die Rapperin später noch ein Outfit-Wechsel an und so zeigte die Rapperin bei ihrem Auftritt bei der Gala dann doch noch allen ihr strahlendes Lächeln.