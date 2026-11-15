„Auch nach 70 Jahren küssen wir uns noch täglich“

Am 24. November feiern Franz und Hilde Kratzer aus Ratten im steirischen Joglland die Gnadenhochzeit. Gemeinsam blicken sie auf 70 Jahre voller Höhen und Tiefen zurück. Der „Krone“ haben sie bei einem Besuch das Geheimnis ihrer langen Liebe verraten.
Als der Zweite Weltkrieg im Jahr 1939 ausbrach, war Franz Kratzer bereits sieben und seine Frau Hilde zwei Jahre alt. Am 24. November 1956 gaben sich die beiden im beschaulichen Ratten das Ja-Wort – die Welt befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Kalten Krieg. Heute blicken sie stolz auf 70 glückliche Ehejahre zurück.
Dass sich Franz und Hilde kennengelernt haben, war aber eine glückliche Fügung: „Ich bin in Graz geboren und aufgewachsen. Dort habe ich eine Lehre zur Friseurin gemacht“, erinnert sich die fast 90-Jährige zurück. Danach wollte sie in der Schweiz arbeiten, wurde stattdessen aber vom Arbeitsamt zu einer freien Stelle nach Ratten geschickt. „Ich habe geglaubt, ich komme überhaupt nicht an. Dreieinhalb Stunden bin ich mit dem Bus hierhergefahren, aber gefallen hat’s mir gleich.“
Zwei Kinder, vier Enkelsöhne und acht Urenkel
Und gefallen hat ihr nicht nur der kleine Ort im Feistritztal, sondern auch ihr Kunde Franz, der schon bald die richtigen Punkte der knarrenden Holztreppe zu ihrem Zimmer kannte, um nachts unbemerkt zu ihr schleichen zu können.
Nur ein Jahr nach ihrem Kennenlernen läuteten die Hochzeitsglocken. Im Jahr darauf folgte der erstgeborene Sohn, 1959 dann die Tochter. Heute zählen die beiden vier Enkelsöhne und acht Urenkel sowie einen Pflegesohn, für den sich das Paar liebevoll aufopferte, zu ihrer Familie.
Gemeinsame Zeit darf nicht zu kurz kommen
Während Franz in den ersten gemeinsamen Jahren seine langen Arbeitstage als Busfahrer und den Hausbau unter einen Hut bringen musste, war Hilde zu Hause seine große Stütze und umsorgte die Kinder.
Viel Wert legten die rüstigen Eheleute aber stets auch auf die gemeinsame Zeit. „Wir sind oft im Urlaub gewesen und waren schon damals, als unsere Kinder noch klein und das noch nicht alltäglich war, am Meer. Später haben wir auch Kreuzfahrten am Mittelmeer, zum Nordkap und am Nil gemacht“, erzählt der 94-Jährige. Bis heute fahren Franz und Hilde gerne in den Urlaub: „Jetzt aber nur mehr in die Therme“, lacht der Pensionist.
Fit durchs hohe Alter
Zu den gemeinsamen Hobbys gehörten außerdem das Wandern und Skifahren. Beide waren auch als Wanderführer in der Steiermark unterwegs. Franz war damals sogar am Wiederaufbau des Schutzhauses auf der Pretulalpe – heute bekannt als Roseggerhaus – beteiligt.
Auch im hohen Alter sind beide noch fit: Tägliche Turn- und Englischeinheiten stehen bei Hilde am Programm: „Seit fünf Jahren lerne ich über diese Duolingo-App Englisch. Ich hab noch keinen Tag ausgelassen, auch nicht im Urlaub. Inzwischen bin ich schon am höchsten Level und mache nur noch Übungen“, erzählt die Seniorin. Währenddessen ist Franz am Tablet auf der Suche nach dem nächsten Reiseziel: „Das Tablet haben wir von den Kindern zum 60. Hochzeitstag geschenkt bekommen. Seither suche und buche ich unsere Urlaube damit“, verrät der 94-Jährige. Gemeinsam schupfen sie zudem den gesamten Haushalt.
Geheimnis für die Liebe: Zusammenhalt und Küsse
Seit 1998 haben die begnadeten Zeitungsleser bereits die „Steirerkrone“ abonniert: „Früher hat sie immer der Franz zum Frühstück gelesen, jetzt gehört sie aber mir“, lacht Hilde. Jeden Tag vertreibt sie sich beim Rätseln darin die Zeit.
Das Geheimnis der offensichtlich unendlichen Liebe? „Man muss Kompromisse eingehen und verzeihen, nicht gleich alles wegwerfen“, sind sich die beiden einig. „Wir passen aufeinander auf und sind füreinander da“, fügt Franz an und Hilde ergänzt: „Auch nach 70 Jahren küssen wir uns noch jeden Tag!“
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