„Auch nach 70 Jahren küssen wir uns noch täglich“

Auch im hohen Alter sind beide noch fit: Tägliche Turn- und Englischeinheiten stehen bei Hilde am Programm: „Seit fünf Jahren lerne ich über diese Duolingo-App Englisch. Ich hab noch keinen Tag ausgelassen, auch nicht im Urlaub. Inzwischen bin ich schon am höchsten Level und mache nur noch Übungen“, erzählt die Seniorin. Währenddessen ist Franz am Tablet auf der Suche nach dem nächsten Reiseziel: „Das Tablet haben wir von den Kindern zum 60. Hochzeitstag geschenkt bekommen. Seither suche und buche ich unsere Urlaube damit“, verrät der 94-Jährige. Gemeinsam schupfen sie zudem den gesamten Haushalt.